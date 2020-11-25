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Перенесшие COVID-19 сообщили о новых последствиях болезни

09:45 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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Для восстановления когнитивных функций реабилитологии советуют пациентам ежедневно гулять по новым маршрутам, учить стихи и иностранный язык, разгадывать различные головоломки.

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- Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем, - сетуют выздоравливающие.

Перенесшие коронавирус в тяжелой и среднетяжелой форме пациенты рассказали о необычных симптомах, появившихся у них после болезни.
Осложнения после COVID-19 наносят серьезный урон организму. Выписка из стационара не всегда означает окончательное выздоровление. Чаще всего удар приходится на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Однако переболевшие отмечают и другие проблемы, помимо тех, о которых уже много раз говорили медики.

Корреспондент "Российской газеты" прошла двухнедельную реабилитацию после коронавируса в санатории по системе ОМС. Оказалось, что многие восстанавливающиеся после болезни омичи жалуются на провалы в памяти, потерю ориентации в пространстве и другие нарушения когнитивных функций организма.

- Иногда я не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь. Прихожу не туда, куда надо и забываю зачем, - сетуют выздоравливающие.

Они также отмечают, что нередко теряют ощущения времени. К примеру, присаживаются на скамейку отдохнуть на пять минут, а потом с удивлением обнаруживают, что прошел целый час.
"Общая интоксикация организма действует в первую очередь на нервную систему, - объяснил "РГ" заведующий отделением реабилитации многопрофильного центра современной медицины "Евромед", врач-реабилитолог Николай Дихтяренко. - Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто. Поэтому переболевшим пациентам и назначается общеукрепляющее лечение, поддерживающее организм".

Для восстановления когнитивных функций реабилитологии советуют пациентам ежедневно гулять по новым маршрутам, учить стихи и иностранный язык, разгадывать различные головоломки. Эффективно также заниматься упражнениями, направленными на укрепление мелкой моторики. Например, лепить из пластилина, собирать мозаику, вязать, вышивать или раскрашивать картины.

Источник: РГ

COVID-19 коронавирус пандемия
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