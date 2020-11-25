Отвергли заявление об "изгнании" их эсминца из залива Петра Великого США

Ранее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства"

Седьмой флот ВМС США утверждает, что эсминец "Джон Маккейн", который вторгся в российские территориальные воды, не был "изгнан" оттуда.

Ранее Минобороны России сообщило, что американский эсминец зашел на два километра в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды.

"Корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с какой-либо национальной территории", - говорится в заявлении Седьмого флота ВМС США.



Ранее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".

Источник: РИА Новости