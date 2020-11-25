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Отвергли заявление об "изгнании" их эсминца из залива Петра Великого США

09:48 25.11.2020 Фото: © Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Aron Mon
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Ранее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства".

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Ранее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства"

Седьмой флот ВМС США утверждает, что эсминец "Джон Маккейн", который вторгся в российские территориальные воды, не был "изгнан" оттуда.
Ранее Минобороны России сообщило, что американский эсминец зашел на два километра в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды.
"Корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с какой-либо национальной территории", - говорится в заявлении Седьмого флота ВМС США.

Ранее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".

Источник: РИА Новости

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