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Военные Азербайджана вошли в оставленный Арменией Кельбаджарский район

10:00 25.11.2020 Фото: © AP Photo/Sergei Grits
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В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои.

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Кельбаджар

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана в среду начали входить в Кельбаджарский район.
"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район", - говорится в сообщении.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Кроме того, Алиев уточнял, что, согласно договоренностям, Агдамский район будет возвращен Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря.

Позже Баку согласился перенести срок передачи Кельбаджарского района Азербайджану на 25 ноября.

Источник: ТАСС

военный конфликт Нагорный Карабах
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