Израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны.

Дамаск, Сирия

Израиль нанес авиаудар со стороны Голанских высот по югу провинции Дамаск, говорится в заявлении сирийской армии.

Удар был нанесен во вторник в 23.50 по местному времени со стороны Голанских высот. Как сообщает сирийская газета Аль-Ватан, целью была высота Манэе, расположенная к югу от провинции Эль-Кунейтра.

В результате бомбардировки, по данным сирийских военных, имеется материальный ущерб. ПВО Арабской республики отразила часть ударов.



Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.На прошлой неделе Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс" в районе Дамаска.

Источник: РИА Новости