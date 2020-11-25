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Израильская армия атаковала сирийских военных около Дамаска

09:58 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны.

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Дамаск, Сирия

Израиль нанес авиаудар со стороны Голанских высот по югу провинции Дамаск, говорится в заявлении сирийской армии.
Удар был нанесен во вторник в 23.50 по местному времени со стороны Голанских высот. Как сообщает сирийская газета Аль-Ватан, целью была высота Манэе, расположенная к югу от провинции Эль-Кунейтра.
В результате бомбардировки, по данным сирийских военных, имеется материальный ущерб. ПВО Арабской республики отразила часть ударов.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
На прошлой неделе Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс" в районе Дамаска.

Источник: РИА Новости

авиаудар израиль сирия
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