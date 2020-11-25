Какие люди мешают выйти на плато по коронавирусу, назвал врач

От чего зависит выход на плато по COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Георгий Викулов.
Соблюдение социальной дистанции, использование защитных масок и перчаток – необходимое условие успешной борьбы с коронавирусом и "выхода на плато", то есть прекращения роста числа заболевших. Однако многие люди игнорируют просьбы властей, выступают против рекомендаций врачей и даже пишут жалобы на Роспотребнадзор, отметил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
По его мнению, для разрешения ситуации необходим комплексный подход: активная разъяснительная работа и, возможно, даже увеличение суммы штрафов.
Он напомнил, что в ряде случаев совершенно необходимо для защиты от инфекции носить не только маски, но и перчатки. Люди должны понимать значимость этих мер, а не смеяться над ними, добавил врач.
"Для использования перчаток необходим продуманный алгоритм действий. Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии", – объяснил врач-инфекционист.
Источник: radiosputnik.ria.ru