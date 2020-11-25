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Резко подпрыгнет цена на проезд в метро в Новосибирске

10:45 25.11.2020 Фото: pexels.com
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Рост тарифа обеспечит поступление средств, необходимых новосибирскому метро для безопасности и качества при перевозке пассажиров.

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Новосибирский метрополитен предложил резко повысить стоимость проезда

МУП «Новосибирский метрополитен» предложило установить тариф на проезд в метро в 34,67 руб. с ростом 139%. Об этом РБК Новосибирск сообщил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

«По результатам экспертизы экономической обоснованности представленных МУП материалов проектируемый департаментом размер тарифа составляет 26 рублей, с ростом 104%», — сообщил Асмодьяров.

Рост тарифа обеспечит поступление средств, необходимых новосибирскому метро для безопасности и качества при перевозке пассажиров.

Как сообщалось ранее, департамент по тарифам Новосибирской области разработал проект постановления, согласно которому с 15 декабря предлагается установить тариф на проезд в новосибирском метрополитене в 26 рублей.

Последний раз тариф на проезд в метрополитене повышали в декабре прошлого года. Тогда стоимость проезда увеличилась до 25 руб.

В качестве основных причин роста стоимости проезда было указано увеличение цен на топливо и запчасти и введение в тариф инвестиционной составляющей. Так, половину от суммы повышения проезда в электротранспорте планировали направить на реконструкцию трамвайных путей. Кроме того, два из трех рублей, на которые увеличился проезд в метро, власти направили на покупку подвижного состава.

Источник: nsk.rbc.ru

метро рост цен тариф
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От редакции

Следом подорожает проезд на автобусе?

Аноним, 25 ноября 2020 11:13
НВР:
Слишком мало золота...

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