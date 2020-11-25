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Зальют ли каток в виде фаллоса в Новосибирске, стало известно

11:30 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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В этом году в связи с пандемией коронавируса празднование Нового года в Новосибирске пройдет без массовых мероприятий.

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В центре Новосибирска вновь зальют каток фаллической формы

По словам вице-мэра Анны Терешковой, власти решили оставить каток, поскольку он понравился горожанам.
Каток, в прошлом году вызвавший неоднозначную реакцию горожан из-за своей формы, напоминающей фаллос, снова зальют напротив Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), в центре города. Он станет одной из площадок празднования Нового года, сообщила в своем аккаунте в Facebook вице-мэр города Анна Терешкова.

В конце 2019 года сквер перед Новосибирским государственным театром оперы и балета впервые стал одной из двух главных городских площадок празднования Нового года. Новогодний городок, включающий большой каток и главную городскую елку был открыт 20 декабря. После чего, горожане и другие пользователи соцсетей обратили внимание на форму катка, что стало предметом иронии новосибирцев. В ответ на критику 23 декабря вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в Facebook опубликовала запись: "Настоящее искусство должно возбуждать", прикрепив фотографию новогоднего городка, снятого с высоты.

"Центральной площадкой празднования Нового года станет, как и в прошлом году, Театральный сквер. Там будет установлена елка, залит каток, украшены боковые аллеи сквера и пространство перед НОВАТом. Также эта площадка станет центральной для Фестиваля елок, который охватит весь город", - написала Терешкова.

В разговоре с вице-мэр уточнила, что решение оставить каток связано с тем, что он нравится горожанам.

В этом году в связи с пандемией коронавируса празднование Нового года в Новосибирске пройдет без массовых мероприятий. В каждом районе города будут организованы открытые пространства для того, чтобы каждый смог провести время на свежем воздухе со своей семьей или друзьями во время новогодних каникул.

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