Все выплаты и пособия в декабре 2020: О деньгах семьям с детьми до начала 2021 года

Каждая россиянин в 2020 году оказался в трудных финансовых условиях - коронавирус опустошил кошельки. Но больше всех пострадали семьи с детьми, ведь никто не отменял заботу о малышах. На какую финансовую поддержку могут рассчитывать российские семьи в декабре 2020, подробно в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Пособия и выплаты на детей важны семьям в России

Каждая россиянин в 2020 году оказался в трудных финансовых условиях - коронавирус опустошил кошельки. Но больше всех пострадали семьи с детьми, ведь никто не отменял заботу о малышах. На какую финансовую поддержку могут рассчитывать российские семьи в декабре 2020, подробно в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Пособие на первых и вторых детей

С 2020 года ежемесячная выплата на первого и второго ребенка положена семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на одного члена семьи. Пособие платя пока ребенку не исполнится ровно 3 года. Важно, что дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. Кстати, с 7 ноября 2020 года семьи смогут автоматически продлевать эту выплату. Закон об этом уже вступил в законную силу. Это правило распространяется и на выплату из маткапитала. Она будет продлеваться автоматически еще в течение полугода. Соответствующий федеральный закон №345-ФЗ подписал президент Владимир Путин.

Важно: на первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет маткапитала.



Пособие на детей от 3 до 7 лет

Новое пособие на детей от 3 до 7 лет ввел в марте 2020 года президент России Владимир Путин. Но для того, чтобы получать новую выплату, нужно иметь статус малоимущей семьи с детьми. Это определяется по среднему доходу на каждого члена семьи в месяц. Если он меньше прожиточного минимума, то ваша семья нуждается в пособии. В среднем по России ее размер равен 5 500 рублей в месяц. В Новосибирской области ежемесячная сумма на одного ребенка составляет 6 018 рублей. Это половина размера прожиточного минимума на детей. Новое пособие начало заочно работать с 1 января 2020 года. А уже в июне 2020 года семьи с детьми получили разово сумму пособия за полгода.

Важно: с 1 января 2021 года некоторые семьи смогут рассчитывать на повышенное пособие для детей. Назначат его в том случае, если с учетом новой выплаты доход семьи не дорос до величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. При этом выплаты производятся исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. Доходы за прошлый год не учитываются.

Материнский капитал 2020

С 2020 года условия назначения и размер материнского капитала для семей с детьми изменились. Теперь его можно получить на первого ребенка если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году.

Важно: для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

Налоговые льготы для многодетных семей

Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 кв. м на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 кв. м — за дом или часть дома,

а также вычет в размере 6 соток по земельному налогу. Каждую льготу можно использовать только по одному объекту. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика.

От каких налогов многодетные семьи освобождены:

Транспортный — зависит от региона. Наличие, величину и особенности льготы устанавливает правительство региона. Этот налог могут не платить многодетные семьи всех регионов, кроме Татарстана и Башкортостана. Где-то скидка по налогу частичная: в Нижнем Новгороде налог за легковушку все же нужно уплатить, но со скидкой в 50%, зато за микроавтобус скидка 100%.

Земельный — частично. Льгота действует только на 6 соток. За остальную площадь придется налог уплатить. Например, если площадь участка 830 кв. метров, скидку дают за 600 кв. м, а за 230 кв. метров платить придется.

На жилье — частично. До 2019 года величина вычета была стандартная для всех — для многодетных льгот не было. Владельцы квартир или частных домов могли уменьшить налоговую базу:

на 20 кв. м, если в собственности квартира;



на 50 кв. м, если — частный дом.В апреле 2019 года президент подписал федеральный закон, который дает дополнительную скидку многодетным в виде квадратных метров:5 метров за каждого ребенка, если квартира;7 метров, если дом.

Погашение ипотеки некоторым семьям

В России продолжает работать программа по погашению ипотеки многодетным семьям. Она действует в дополнение к материнскому капиталу и не заменяет его. Чтобы получить деньги, необходимо направить в банк для проверки документы о соответствии ипотечного кредита правилам программы. Затем кредитор отсылает их в АО «ДОМ.РФ». Если данные верны, то «ДОМ.РФ» переводит в банк деньги для полного или частичного погашения ипотеки, но не более чем 450 тыс. рублей.

Важно: Госпрограмма оказывает поддержку родителям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родилось трое и более детей.