Второй случай: еще один пациент покончил с собой в ковидном госпитале Новосибирска

Его тело нашли в палате.
В Новосибирске мужчина, болевший коронавирусом, покончил с собой в больнице. Его тело нашли в палате Городской клинической больницы №25 утром 23 ноября.
— Тело 42-летнего мужчины нашли в палате в красной зоне одной из новосибирских больниц в Калининском районе. Он покончил с собой. Известно, что мужчина проживал в Новосибирске и находился на лечении с диагнозом COVID-19, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об еще одной трагедии, произошедшей с одним из пациентов этой же больницы. Мужчина покончил с собой — его тело было найдено под окнами реанимационной палаты 20 ноября. Как стало известно КП-Новосибирск, у погибшего подозревали коронавирус.
Источник: nsk.kp.ru