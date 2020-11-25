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Второй случай: еще один пациент покончил с собой в ковидном госпитале Новосибирска

11:15 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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Тело 42-летнего мужчины нашли в палате в красной зоне.

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В новосибирской больнице произошло второе самоубийство: у погибшего был коронавирус

Его тело нашли в палате.
В Новосибирске мужчина, болевший коронавирусом, покончил с собой в больнице. Его тело нашли в палате Городской клинической больницы №25 утром 23 ноября.

— Тело 42-летнего мужчины нашли в палате в красной зоне одной из новосибирских больниц в Калининском районе. Он покончил с собой. Известно, что мужчина проживал в Новосибирске и находился на лечении с диагнозом COVID-19, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об еще одной трагедии, произошедшей с одним из пациентов этой же больницы. Мужчина покончил с собой — его тело было найдено под окнами реанимационной палаты 20 ноября. Как стало известно КП-Новосибирск, у погибшего подозревали коронавирус.

Источник: nsk.kp.ru

COVID-19 коронавирус пандемия самоубийство суицид
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