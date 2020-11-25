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Актуальный способ заработка: отстоять очередь в поликлинике за 2 000 рублей предлагают жители России

11:45 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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При этом пользователь скрыл свой телефон, выбрав для связи лишь переписку. 

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Примета пандемии: сибиряк готов за 2000 рублей отстоять очередь в поликлинике

Об этом он рассказал в своем объявлении на сайте «Авито».
В Томске мужчина нашел весьма нестандартный, но актуальный способ заработка: он решил за вознаграждение занимать места в очереди в поликлинику. За свои услуги сибиряк просит от двух до трех с половиной тысяч рублей — в зависимости от удаленности района.

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За свои услуги сибиряк просит от двух до трех с половиной тысяч рублей — в зависимости от удаленности района. Фото: скриншот\https://www.avito.ru/tomsk

"Займу для вас место в очереди в любую поликлинику за 2000 рублей, в поликлинику в Академгородке — 3500", - говорится в объявлении.

При этом пользователь скрыл свой телефон, выбрав для связи лишь переписку.

больница объявление очередь
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