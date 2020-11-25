Актуальный способ заработка: отстоять очередь в поликлинике за 2 000 рублей предлагают жители России

При этом пользователь скрыл свой телефон, выбрав для связи лишь переписку.

Примета пандемии: сибиряк готов за 2000 рублей отстоять очередь в поликлинике

Об этом он рассказал в своем объявлении на сайте «Авито».

В Томске мужчина нашел весьма нестандартный, но актуальный способ заработка: он решил за вознаграждение занимать места в очереди в поликлинику. За свои услуги сибиряк просит от двух до трех с половиной тысяч рублей — в зависимости от удаленности района.

За свои услуги сибиряк просит от двух до трех с половиной тысяч рублей — в зависимости от удаленности района. Фото: скриншот\https://www.avito.ru/tomsk

"Займу для вас место в очереди в любую поликлинику за 2000 рублей, в поликлинику в Академгородке — 3500", - говорится в объявлении.

При этом пользователь скрыл свой телефон, выбрав для связи лишь переписку.