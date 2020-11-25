Почему ввели санкции против трех российских юрлиц США

Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также запрещают выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

США ввели санкции против трех российских юрлиц

США ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении от Госдепартамента, размещенном во вторник на сайте Федерального реестра США.

Речь идет о компаниях "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.

Как сказано в документе, ограничения, предусмотренные третьим разделом закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, вступили в силу с 6 ноября этого года.



Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также запрещают выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

Источник: federalregister.gov