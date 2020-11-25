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«Турниром, где не прощают ошибок»: назвал Лигу чемпионов Кержаков

11:33 25.11.2020 Фото: © ФК «Зенит»
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«Зенит» замыкает квартет без побед в активе, потеряв шансы на выход в плей-офф.

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Михаил Кержаков

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

— Конечно, переживал. Обидно всегда проигрывать. Но в Лиге чемпионов не прощают даже малейшие ошибки. Иммобиле форвард экстра класса, если у него есть шанс, то он практически всегда его использует. Нельзя давать простора, времени, чтобы человек принимал и исполнял.
В первом матче у них не было ряд ведущих игроков, они тогда сыграли вторым номером. А в этой игре сразу побежали в прессинг, результатом стал пропущенный нами гол на третьей минуте. Потом они продолжили прессинговать, — сказал Кержаков после матча.

«Зенит» замыкает квартет без побед в активе, потеряв шансы на выход в плей-офф.

Источник: matchtv.ru

лига футбол чемпионат Михаил Кержаков
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