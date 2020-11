Стали известны номинанты на Grammy-2021

63-я церемония вручения Grammy будет транслироваться телекомпанией CBS в воскресенье, 31 января, в 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск 1 февраля).

В их число попали российский пианист Даниил Трифонов, который поборется за награду в номинации "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки", а также дирижер Максим Емельянычев, которого включили в список номинантов в категории "Лучшая оперная запись".

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США представила во вторник претендентов на музыкальную премию Grammy. В их число попали российский пианист Даниил Трифонов, который поборется за награду в номинации "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки", а также дирижер Максим Емельянычев, которого включили в список номинантов в категории "Лучшая оперная запись" за исполнение оперы "Агриппина" Георга Фридриха Генделя. Певец Леонид Агутин, включенный ранее в "длинный список" претендентов на премию, в финальный перечень номинантов не попал.

Церемония оглашения номинантов проводилась из-за пандемии в дистанционном формате и транслировалась на сайте Grammy. Претендентов объявили в 84-х номинациях. Эта обязанность была поручена временно исполняющему обязанности президента Национальной академии искусства и техники грамзаписи Харви Мейсону-младшему, ему помогали обладатели Grammy и соискатели премии. Наиболее престижными считаются четыре номинации - "Запись года", "Песня года", "Альбом года" и "Лучший новый исполнитель".

"Запись года"

В категории "Запись года" на премию Национальной академии искусства и техники грамзаписи США претендуют певицы Бейонсе с песней Black Parade, Билли Айлиш с композицией Everything I Wanted, рэп-исполнительница Амала Дламини, известная под сценическим именем Doja Cat, с песней Say So, Megan Thee Stallion (Меган Пит) с песней Savage, британка Дуа Липа, исполнившая песню Don't Start Now. Кроме того, награды в этой номинации могут быть удостоены американская группа Black Pumas - за композицию Colors, а также рэперы - DaBaby (Джонатан Кирк) с композицией Rockstar и Post Malone (настоящее имя Остин Пост) с песней Circles.

"Песня года"

В номинации "Песня года" список номинантов также включает композиции Бейонсе, Билли Айлиш, Дуа Липы и Пост Малоуна. Вместе с ними на премию претендуют песни Cardigan Тейлор Свифт, The Box рэпера Родди Рича, If the World Was Ending канадца Джей-Пи Сакса и американки Джулии Майклз, а также песня I Can't Breathe певицы H.E.R. (Габриелла Уилсон), посвященная афроамериканцу Джорджу Флойду, который умер после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"Альбом года"

За победу в номинации "Альбом года" поборются Black Pumas с одноименной пластинкой, британская группа Coldplay с восьмым студийным альбомом Everyday Life, американка Джене Айко (альбом Chilombo), британец Джейкоб Кольер (Djesse Vol.3). Конкуренцию им составят группа Haim из Лос-Анджелеса с альбомом Women in Music Pt. III, Дуа Липа с пластинкой Future Nostalgia, Пост Малоун (Hollywood's Bleeding) и Тейлор Свифт с альбомом Folklore

"Лучший новый исполнитель"

На награду в номинации "Лучший новый исполнитель" претендуют американки Фиби Бриджерс, Ноа Сайрус, Ингрид Эндресс, Chika (настоящее имя - Джейн Ораника). Кроме того, в этой категории поборется рэпер D Smoke (Дэниел Фаррис), певица Доджа-Кэт, Меган Ти Стэллион и канадский диджей Кайтранада (Луи Селестин).

"Лучший аудиоальбом"

Аудиокнига американской тележурналистки Рашель Мэддоу "Вспышка: коррумпированная демократия, государство-изгой Россия и богатейшая, самая разрушительная отрасль промышленности на земле" выдвинута на премию в категории "Лучший аудиоальбом". В книге содержатся утверждения о коррупции в нефтяной и газовой промышленности, а также о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Она была опубликована в октябре 2019 года и была включена в перечень лучших книг по версии газеты The New York Times.

Среди номинантов в этой категории - книга Acid for the Children - A Memoir бас-гитариста рок-группы Red Hot Chili Peppers Майкла Питера Бэлзари, известного как Flea, повествующая о его детстве в Лос-Анджелесе, книга одного из самых успешных в истории участников телевикторины Jeopardy! Кена Дженнингса, озаглавленная Alex Trebek - the Answer Is... об одном из ведущих этой телеигры, а также книга Catch and Kill американского журналиста Ронана Фэрроу о преступлениях на сексуальной почве и детская книга Charlotte's Web, которую записала актриса Мерил Стрип.

Церемония вручения

63-я церемония вручения Grammy будет транслироваться телекомпанией CBS в воскресенье, 31 января, в 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск 1 февраля).

Источник: ТАСС