Избил и украл 20 000 рублей у пенсионера водитель такси в Новосибирске

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее не судимый 22-летний житель Дзержинского района.

В Заельцовском районе задержан подозреваемый в совершении грабежа

12 ноября, в районе 5 часов утра, у дома №39 по улице Дмитрия Донского, находясь на вызове и завершив поездку, водитель такси, применив физическую силу, открыто завладел денежными средствами, принадлежащими 62-летнему клиенту. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

По имеющимся приметам полицейские составили ориентировку на подозреваемого и передали ее всем наружным нарядам полиции. Автомобиль такси был выставлен в розыск. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее не судимый 22-летний житель Дзержинского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник: 54.мвд.рф