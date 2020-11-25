Внесли закон о штрафах до 1 млн рублей за неустойчивый интернет в Госдуму

Поводом для принятия закона об устойчивом рунете в 2019 году стала Стратегия национальной кибербезопасности США, в которой Россию обвинили в совершении кибератак.

За неустойчивый Рунет предложили штрафовать

Максимальное наказание может составить миллион рублей с приостановлением деятельности компании.

Поправки в КоАП с санкциями для интернет-провайдеров и операторов связи за неустойчивую работу Сети внесли в Госдуму 24 ноября. Они нужны, чтобы исполнялся закон, подписанный Президентом Владимиром Путиным в мае 2019 года — он посвящён защите Интернета при угрозе его функционирования из-за рубежа. Согласно этому законопроекту, должны появиться системы реагирования на такие угрозы, но наказание за их отсутствие до сих пор не установлено.

Кого и за что могут оштрафовать?



Как пояснил «Парламентской газете» соавтор законопроекта, первый заместитель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, закон об устойчивом рунете призван обеспечить защиту российского сегмента Интернета от внешних воздействий. «Для этого необходимо регулятору и провайдерам устанавливать определённое оборудование, предоставлять доступ для контроля. Как показала практика, не все охотно откликаются на эти требования, поэтому резонно ввести штрафы», — сказал депутат.

Предлагается установить в КоАП штраф за первое нарушение правил устойчивости рунета от 10 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 60 до 700 тысяч для юридических. Повторное может обойтись ещё дороже — до миллиона рублей. Наказание последует за отсутствие или неправильное использование технических средств контроля и противодействия угрозам полноценной работе Интернета. Также санкции хотят ввести для владельцев точек обмена трафиком, если они не уведомили Роскомнадзор о начале своей деятельности. При этом в ряде случаев могут приостановить деятельность компании.

Автономный российский Интернет

Поводом для принятия закона об устойчивом рунете в 2019 году стала Стратегия национальной кибербезопасности США, в которой Россию обвинили в совершении кибератак. При желании США может найти повод и отключить нашу страну от Интернета, так как глобальные операторы связи, составляющие ядро Всемирной паутины, расположены в Америке. И если вдруг Россию отрежут от зарубежных серверов, потери российской экономики за одни сутки составят 20 миллиардов рублей. Но создание защитной инфраструктуры позволяет избежать этих потерь.

В феврале 2020 года Правительство передало Роскомнадзору полномочия по централизованному управлению Интернетом в случае внешних угроз. Как ранее пояснил «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Роскомнадзор осуществляет управление совместно с операторами связи, владельцами технологических сетей, точек обмена трафиком и организаторами распространения информации в Интернете.

Чтобы проверить работу российского сегмента Сети, Минцифры каждые четыре года проводит учения, имитируя отключение от внешних серверов. Первые прошли в конце 2019 года — настолько успешно, что пользователи Интернета даже ничего не заметили. Но в 2020 году в связи с пандемией учения несколько раз переносили. Возможно, Минцифры придётся разработать новый план-график учений, не исключил глава ведомства Максут Шадаев, сообщил ТАСС 21 сентября.

Как ранее объяснил «Парламентской газете» Сергей Боярский, перенос учений не скажется на цифровой безопасности России. «У нас до недавнего времени вообще не было системы локализации своего сегмента Интернета для его устойчивой работы. Теперь она создана. Угрозы сейчас маловероятны, потому что весь мир занят проблемой коронавируса», — сказал он.

Источник: pnp.ru