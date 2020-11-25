25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Жуткий пожар: Полыхает деревянная школа. Смотрите видео

12:06 25.11.2020 Фото: 38.mchs.gov.ru
0

Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства пожара.

% name% title
В посёлке Большое Голоустное Иркутской области происходит тушение пожара в здании школы

Сигнал автоматической пожарной сигнализации здания средней школы посёлка Большое Голоустное поступил в пожарную охрану в 7.29 утра сегодня, 25 ноября. К месту пожара по повышенному рангу сложности была направлены пожарная техника областных пожарно-спасательных частей посёлков Большое Голоустное и Малое Голоустное, а также пожарные расчёты МЧС России из города Иркутска. На момент прибытия первого подразделения в 7.33 происходило горение кровли и внутри самого одноэтажного деревянного здания школы. В настоящее время продолжается тушение пожара, произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет.

В 9.26 пожар локализован на площади 700 квадратных метров. К тушению привлечены 4 автоцистерны, приспособленная техника, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства пожара.



Источник: 38.mchs.gov.ru

пожар школа горит
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Подожгли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 возрастных кризисов, которые проходит каждый
13:20 25-11-2020
5 возрастных кризисов, которые проходит каждый
«Это закон из серии «война с ментальностью»: о профилактике бытового насилия рассказал депутат Госдумы Оксана Пушкина
13:15 25-11-2020
«Это закон из серии «война с ментальностью»: о профилактике бытового насилия рассказал депутат Госдумы Оксана Пушкина
Попал в больницу с пневмонией актер Александр Ширвиндт
13:13 25-11-2020
Попал в больницу с пневмонией актер Александр Ширвиндт
БердскВсе выплаты и пособия в декабре 2020: О деньгах семьям с детьми до начала 2021 года
13:13 25-11-2020
Все выплаты и пособия в декабре 2020: О деньгах семьям с детьми до начала 2021 года
Новых 179 случаев COVID-19 выявили за сутки на 25 ноября в Новосибирской области
13:06 25-11-2020
Новых 179 случаев COVID-19 выявили за сутки на 25 ноября в Новосибирской области
Внесли закон о штрафах до 1 млн рублей за неустойчивый интернет в Госдуму
13:00 25-11-2020
Внесли закон о штрафах до 1 млн рублей за неустойчивый интернет в Госдуму
Оставлял метки, ведущие к могиле: Убил молотком девочку и спрятал тело в поле сосед. Его оправдали
12:59 25-11-2020
Оставлял метки, ведущие к могиле: Убил молотком девочку и спрятал тело в поле сосед. Его оправдали
Полутеневое лунное затмение 30 ноября 2020 года: Что можно и что категорически нельзя делать в этот мощный день
12:50 25-11-2020
Полутеневое лунное затмение 30 ноября 2020 года: Что можно и что категорически нельзя делать в этот мощный день
Стали известны номинанты на Grammy-2021
12:45 25-11-2020
Стали известны номинанты на Grammy-2021
Точный гороскоп для стрельца на 2021 год: Год быка будет весьма удачным
12:33 25-11-2020
Точный гороскоп для стрельца на 2021 год: Год быка будет весьма удачным