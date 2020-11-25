Жуткий пожар: Полыхает деревянная школа. Смотрите видео

В посёлке Большое Голоустное Иркутской области происходит тушение пожара в здании школы

Сигнал автоматической пожарной сигнализации здания средней школы посёлка Большое Голоустное поступил в пожарную охрану в 7.29 утра сегодня, 25 ноября. К месту пожара по повышенному рангу сложности была направлены пожарная техника областных пожарно-спасательных частей посёлков Большое Голоустное и Малое Голоустное, а также пожарные расчёты МЧС России из города Иркутска. На момент прибытия первого подразделения в 7.33 происходило горение кровли и внутри самого одноэтажного деревянного здания школы. В настоящее время продолжается тушение пожара, произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет.

В 9.26 пожар локализован на площади 700 квадратных метров. К тушению привлечены 4 автоцистерны, приспособленная техника, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства пожара.



Источник: 38.mchs.gov.ru