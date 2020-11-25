Начали испытания новой вакцины от COVID-19 ученые

В Крыму хотят «заарканить» коронавирус

Учёные работают над созданием принципиально новой вакцины от COVID-19.

Крымские учёные работают над созданием принципиально новой вакцины на основе фрагмента ДНК коронавируса. Три недели назад они начали вводить её пробные образцы двум подопытным кроликам. Если у животных появятся антитела, то следующей стадией станут эксперименты с участием добровольцев.

Завязка для кино



Я беседую с доктором биологических наук, вирусологом Владимиром Оберемком в его лаборатории клеточных технологий и разработки ДНК-лекарств Крымского федерального университета. Каждый из нас знаком с коронавирусом лично и знает, что шутки с этой заразой плохи. Я переболел совсем недавно, а Владимир — в марте, почти в самом начале пандемии. Именно собственная болезнь и подтолкнула его к тому, чтобы начать научные исследования, а меня — рассказать об экспериментах крымских учёных.

«Странно было бы, если бы учёный, болея этим вирусом, не заинтересовался его природой и способами борьбы с ним», — объяснил Оберемок.

Вирусолог, изучающий действие самого знаменитого вируса в мире на собственной шкуре, — идеальная завязка для захватывающей голливудской или мосфильмовской истории.

Работу над первой статьёй о коронавирусе Владимир начал прямо во время болезни, а уже в апреле опубликовал её в авторитетном научном журнале Inflammation Research под названием: «SARS-CoV-2 будет продолжать циркулировать в человеческой популяции: взгляд со стороны взаимоотношений «вирус — хозяин».

«Я попытался ответить на вопрос, как будет развиваться пандемия, — рассказал учёный. — На мой взгляд, постепенно, в течение одного-двух десятилетий вирус заметно ослабнет. Это объясняется тем, что самые опасные варианты вируса погибают вместе с человеком, а продолжают циркулировать в популяции те, которые люди способны победить. С другой стороны, всегда есть особи, гиперчувствительные к любому варианту вируса, и многие из них, к сожалению, погибнут — естественный отбор никто не отменял. В совокупности два этих процесса и приведут к тому, что вирус постепенно станет не таким опасным, как сегодня».

Ещё один важный момент, на который обращает внимание Оберемок, — как долго переболевшие будут сохранять иммунитет к инфекции? Если хотя бы лет шесть, как в случае с уже хорошо изученным вирусом SARS-CoV, который терзал планету в 2003 году, то это даст человечеству нужную фору в борьбе. Если же повторное заражение окажется возможным уже через пару лет, это заметно осложнит ситуацию.

«Лассо» для ДНК

«Как учёный, много лет занимающийся изучением вирусов, я не верю, что повторное заражение возможно через несколько месяцев или даже через год, — сказал Владимир. — Отдельные редкие особи, которые генетически не способны вырабатывать эффективные антитела, здесь не в счёт. А вот через два-три года — возможно. Но я надеюсь, что всё-таки иммунитет будет сохраняться больше времени».

Ну и, конечно, есть надежда на вакцины и появление эффективного лекарства. Именно идее создания принципиально новой вакцины от коронавируса и была посвящена вторая статья исследователя. Нужно было попытаться ответить на вечный русский вопрос, сформулированный когда-то Николаем Чернышевским: что делать? Как победить вирус, унёсший уже жизни почти полутора миллиона человек?

У Владимира родилась мысль попытаться создать вакцину на основе фрагмента нуклеиновой кислоты коронавируса. Идея учёного была признана специалистами продуктивной, в июле в том же журнале Inflammation Research появилась новая статья: «SARS-CoV-2 будет постоянно заметать свои следы: вакцина, содержащая мотивы CpG в «лассо», для вируса с множеством лиц». Выражаясь ненаучным поэтическим языком, Оберемок и его коллеги решили «заарканить» коронавирус.

«Публикация в авторитетном международном медицинском журнале и оценки экспертов свидетельствуют, что наша гипотеза — рабочая, — настроен по-боевому один из членов команды исследователей, проректор по науке Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин. — В данный момент существует четыре поколения вакцин. Мы пытаемся создать вакцину последнего, четвёртого поколения на основе фрагмента ДНК коронавируса. Это принципиально новое решение, которое никто, кроме нас, не предложил».

Вслед за публикацией начались практические эксперименты. При этом работать исследователям пока приходится по ночам, в свободное от работы время и на голом энтузиазме.

Джеймс и Фиппс спешат на помощь

Владимир Оберемок проснулся 15 октября знаменитым. После появления в СМИ информации, что учёные Крымского федерального университета разрабатывают вакцину от коронавируса, учёному оборвали телефон. Люди очень хотят, чтобы наконец появилось спасительное средство, которое вернёт человечество к нормальной жизни — без всех этих ограничительных мер, без разрушительных для экономики локдаунов и, конечно, без гибели людей.

«Многие решили, что вакцина уже готова, — вздохнул Владимир. — Хотя на самом деле нам предстоит ещё много работы, и сегодня никто не может поручиться, что она обязательно завершится успехом».

Вот уже больше трёх недель вакцину испытывают на собственных шкурах Джеймс и Фиппс. Так зовут кроликов, на которых экспериментируют Оберемок и его коллеги. Свои имена кролики получили в честь восьмилетнего мальчишки, которому английский врач Эдвард Дженнер в далёком 1796 году впервые в истории привил коровью оспу.

Два раза в неделю учёные вводят животным свою вакцину и наблюдают за реакцией животных. Она выглядит обнадёживающей. После первых инъекций у кроликов развилось сильное воспаление. Как и люди, животные по-разному переносят болезнь. У белого кролика, которого назвали Джеймсом, она протекает легче, у серого Фиппса — тяжелее. Начиная со второй недели экспериментов воспаление пошло на спад, это означает, что организм начал побеждать болезнь. Теперь учёные рассчитывают, что у кроликов начнут вырабатываться антитела. Для этого обычно требуется два-три месяца.

«Уходящий 2020 год принёс мало хорошего. Человечество столкнулось с очень серьёзной болезнью, смертность от которой вполне сравнима, например, со смертностью от вируса иммунодефицита, — сказал Оберемок. — И если нам удастся получить антитела, это будет для меня и моих коллег лучшим подарком к Новому году».

Вот после этого и наступит очередь добровольцев, среди которых и сам Владимир Оберемок, и Анатолий Кубышкин и многие их коллеги, которые готовы испытать крымскую вакцину на себе.

Источник: pnp.ru