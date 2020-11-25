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Объяснили ПДД малышам в детском саду «Журавушка» в Бердске

15:30 25.11.2020 Фото: УГИБДД ГУ МВД России по НСО
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В ходе деятельности дети отгадывали загадки про общественный транспорт, разбирали ситуации о правилах поведения в общественном транспорте после прочтения стихов, смотрели мультипликационный фильм «Уроки тётушки Совы.

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В ходе деятельности дети отгадывали загадки про общественный транспорт

На тематическом занятии в игровой форме детей учили осознанно относиться к правилам поведения в общественном транспорте.

17 ноября 2020 года в детском саду № 3 «Журавушка» города Бердска в разновозрастной группе № 1 «Почемучки», воспитатели Зидаина И.Н. и Казанцева Е.Н. провели с детьми (4 - 6 лет) непосредственно образовательную деятельность (НОД) по Правилам дорожного движения «В городском транспорте». Целью мероприятия стало расширение у воспитанников основ культуры о правилах поведения в общественном транспорте; формирование осознанного отношения к правилам поведения в общественном транспорте; воспитание уважительного отношения к незнакомым взрослым и сверстникам; побуждение детей к использованию в речи вежливых форм общения.
В ходе деятельности дети отгадывали загадки про общественный транспорт, разбирали ситуации о правилах поведения в общественном транспорте после прочтения стихов, смотрели мультипликационный фильм «Уроки тётушки Совы. Правила поведения в общественном транспорте», играли в игру «Мы в автобусе» и, конечно же, задавали много вопросов. Мероприятие прошло интересно и весело. Ребята попробовали себя не только в роли пассажиров, но и в роли водителя. Ведь Правила касаются всех участников дорожного движения.

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Источник: УГИБДД ГУ МВД России по НСО

ПДД школьник
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