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Индексиция пенсий в 2021 году

15:26 25.11.2020 Фото: Pixabay
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Наряду с пенсиями многие, в частности ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — они будут повышены с 1 февраля.

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Запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента", — отметила парламентарий.

Примечательно, что запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8 процента.

В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей.

Наряду с пенсиями многие, в частности ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — они будут повышены с 1 февраля, напомнила Бибикова. «Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента», — сказала она.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6 процента, но показатель еще может быть скорректирован.

Источник: Парламентская газета

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