Как повысят социальные пенсии с 1 января 2021 -2023: озвучен процент роста

В 2022 году, согласно проекту, социальные пенсии будут проиндексированы на 8,5 процента, 2023 г. — на 0,9 процента.

Социальная пенсия положена тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 2,6 процента. Это предполагает проект бюджета Пенсионного фонда РФ, который Госдума приняла во втором чтении 24 ноября.

В 2022 году, согласно проекту, социальные пенсии будут проиндексированы на 8,5 процента, 2023 г. — на 0,9 процента.

Как ранее пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, социальная пенсия положена тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера».

Источник: Парламентская газета