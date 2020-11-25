Отдала 2,5 млн рублей экстрасенсу за любимого жительница Новосибирска

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Экстрасенс находится под подпиской о невыезде

В МВД по Республике Карелия поступила информация от коллег из Новосибирской области, что жительница Новосибирска стала жертвой мошенничества, которое, предположительно, совершила гражданка, проживающая в одном из районов республики.

Правоохранители проверили информацию и установили, что ещё в прошлом году потерпевшая из Новосибирска нашла в интернете объявление, что некая ведунья из глубинки Карелии предлагает помощь в устройстве личной жизни и привлечении мужского внимания. Услуги она оказывала на расстоянии.

Женщина связалась с экстрасенсом и вскоре сделала первоначальный взнос. Затем в течение года она исправно производила оплату после каждого дистанционного сеанса, во время которых аферистка, к примеру, говорила, что на закате будет гадать на свечах и читать заговоры. В общей сумме потерпевшая заплатила лжегадалке порядка 2,5 млн рублей, но никаких изменений в своей личной жизни так и не заметила. Тогда она обратилась в полицию.

Карельские оперативники установили личность и местонахождение лжеведуньи. Подозреваемую доставили в ОМВД России по Пряжинскому району, где она созналась в содеянном. Установлено, что полученные незаконным способом деньги она потратила на собственные нужды.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», возбуждено уголовное дело. 39-летняя жительница одной из деревень Пряжинского района проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.