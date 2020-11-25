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Сбил 19-летнего пешехода на "зебре" водитель на вахтовом автобусе «Урал-32552» в Бердске

12:23 25.11.2020 Фото: pixabay
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За рулём «Урала» сидел 29-летний водитель с 11-летним стажем вождения.

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Предварительное нарушение ПДД - игнорирование требований сигнала светофора.

ДТП с пострадавшим произошло вечером 24 ноября в Бердске.

Около 17.10 на трассе Р-256 (Чуйский тракт) вахтовый автобус «Урал-32552» сбил 19-летнего молодого человека. За рулём «Урала» сидел 29-летний водитель с 11-летним стажем вождения. Он был трезв. Двигался со стороны Искитима с сторону Новосибирска. Наезд на пешехода совершил на «зебре», когда тот переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, у пешехода диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

автобус ДТП сбил
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