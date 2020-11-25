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Какие пособия за двойню получат родители в Бердске и Новосибирской области, узнайте

14:30 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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Данное правило распространяется как на рожденных, так и на усыновленных детей.

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Что положено семье при появлении в ней двойни

Семьям с 2020 года при появлении в них двойни положен материнский (семейный) капитал в повышенном размере.

По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области за 10 месяцев 2020 года в нашем регионе родилось более 260 двоен. Некоторые семьи с появлением в них в текущем году двойняшек приобрели не только право на сам материнский капитал, но и на его повышенный размер.

Напомним, что в 2020 году в Программе материнского (семейного) капитала произошел ряд важных изменений. Прежде всего, на данную меру господдержки теперь могут рассчитывать семьи уже с появлением (рождением или усыновлением) первенца. А размер материнского капитала устанавливается в зависимости от количества детей. Так на первого ребенка он составляет 466 617 рублей. При появлении в семье второго ребенка капитал увеличивается на 150 тысяч рублей и уже составляет в общей сумме 616 617 рублей.

Таким образом, если у семьи с появлением двойни в 2020 году впервые возникло право на материнский капитал, и было принято решение распорядиться средствами капитала в текущем году, то семья может рассчитывать на сумму в 616 617 рублей.

Данное правило распространяется как на рожденных, так и на усыновленных детей.

Повышенная сумма МСК полагается также за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал. Например, если первые два ребенка появились до введения Программы материнского капитала.

Также напоминаем, что семьям, в которых появились в текущем году дети, дающие право на материнский капитал, не нужно обращаться за получением сертификата на него. С 15 апреля специалисты ПФР оформляют сертификаты на МСК в проактивном режиме (без подачи соответствующего заявления). Сертификаты оформляются на основании сведений, поступивших в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Сертификат «выдается» в виде электронного документа, который удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же силу, как и бумажный бланк. Уведомление о принятом решении и сертификат в электронном виде направляются в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале госуслуг.

Источник: pfrf.ru

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