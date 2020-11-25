Четыре раза ударил ножом в грудь 8-летний мальчик своему однокласснику

Мальчики во время игры поссорились

Вечером 24 ноября 2020 года в следственный отдел по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области поступило сообщение о госпитализации в областную детскую больницу 8-летнего ребенка с проникающим ранением грудной клетки.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего, всестороннего, полного и объективного расследования, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 8-летний мальчик пришел в гости к своему однокласснику такого же возраста. Мальчики во время игры поссорились, после чего гость нанес ножом не менее четырех ударов в область грудной клетки потерпевшему. С полученными телесными повреждениями ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где он был прооперирован.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: sakh.sledcom.ru