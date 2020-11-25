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Воровали автомобильные аккумуляторы трое мужчин в Бердске. Их поймали

14:43 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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При осмотре автомобиля автоинспекторы обнаружили два больших автомобильных аккумулятора, «кенгурятник» из нержавеющей стали, сварочный аппарат, медные провода и набор инструментов.

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Сотрудники ГИБДД задержали троих мужчин, подозреваемых в краже автомобильных аккумуляторов в Бердске

Также при злоумышленниках были обнаружены сварочный аппарат, набор инструментов и других вещей.

23 ноября около пяти часов утра в Бердске внимание сотрудников полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области капитана полиции Дениса Зыкова, старших лейтенантов полиции Антона Кудряшова и Александра Беляева, работавших на маршруте патрулирования, привлёк движущийся автомобиль «Хонда Фит». Полицейские остановили указанную иномарку и выяснили, что в ней находились 30-летний водитель, проживающий в Бердске, и его пассажиры – мужчины 1988 и 1986 годов рождения.

— При осмотре автомобиля автоинспекторы обнаружили два больших автомобильных аккумулятора, «кенгурятник» из нержавеющей стали, сварочный аппарат, медные провода и набор инструментов. Пояснить происхождение данных вещей находящиеся в автомобиле граждане не смогли, — рассказывает сайту АвтоБердск Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО.

Мужчин задержали по подозрению в совершении противоправных действий и доставили для разбирательства в отдел МВД России по городу Бердску. Здесь было установлено, что обнаруженные автоинспекторами вещи были похищены задержанными.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Проводится расследование. Устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Руководством полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области готовятся документы на поощрение сотрудников Госавтоинспекции за грамотные профессиональные действия.

Источник: Автобердск

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