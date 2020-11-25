Как помогут самозанятым и начинающим предпринимателя во время пандемии в Новосибирской области?

У всех начинающих предпринимателей в период действия режима повышенной готовности появилась возможность получить займы по сниженной процентной ставкой.

Новые меры господдержки для самозанятых и начинающих предпринимателей стали доступны в период противодействия коронавирусу

Самозанятые и начинающие предприниматели могут получить займы по улучшенным условиям. С 16 ноября самозанятые региона, могут рассчитывать на микрозаймы до 200 тысяч рублей, а работающие менее года предприниматели – на уменьшенный процент по микрозаймам.

У всех начинающих предпринимателей в период действия режима повышенной готовности появилась возможность получить займы по сниженной процентной ставкой – сегодня она составляет 4% годовых. Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления микрозаймов Фонда микрофинансирования Новосибирской области.

Перечень мер поддержки для лиц, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), расширяется. «На поддержку до 200 тысяч рублей могут рассчитывать самозанятые. Особую актуальность такая мера обретает в непростой период пандемии», – отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Кроме этого, Фондом также разработан специальный продукт – заем в период режима повышенной готовности предпринимателям, работающим менее года. Поддержкой могут воспользоваться как самозанятые, так и другие начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства. Данной категории заемщиков предлагаются займы с уменьшенной на 0,25% процентной ставкой от действующей на день выдачи микрозайма ставки ЦБ РФ. На сегодняшний день ставка по займу для начинающих свой бизнес составит 4% годовых.

С условиями и особенностями получения займов Фонда можно ознакомиться на сайте microfund.ru, по телефону 8-800-600-34-07 и в офисе организации на площадке центра «Мой бизнес (г. Новосибирск ул. Сибревкома, 9).

Источник: nso.ru