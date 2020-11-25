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Новых 179 случаев COVID-19 выявили за сутки на 25 ноября в Новосибирской области

13:06 25.11.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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Всего в Новосибирской области сделано 899 172 теста на коронавирус.

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179 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области сутки

По данным оперативного штаба на утро 25 ноября в регионе выявлено 21 785 случаев COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1 393 детей 17 617 пациентов выписаны с выздоровлением (+170 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчина в возрасте 46 лет, 47 лет, 56 лет, 80 лет и женщины в возрасте 57 лет, 82 года и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 711 человек.

В отделениях реанимации находятся 207 человек. На ИВЛ – 52 пациента.

Госпитализированы 40 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 366.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 590 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 899 172 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 438 жителей региона, 66 300 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 325 обращений, госпитализированы 27 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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