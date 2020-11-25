Попал в больницу с пневмонией актер Александр Ширвиндт

В августе сообщалось, что Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области.

В августе сообщалось, что Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области.

Актер и режиссер Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией в Москве.

По данным РЕН ТВ, 86-летнего народного артиста РСФСР доставили в больницу из дома. По предварительной информации, у него дыхательная недостаточность. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Вместе с ним находится его жена - архитектор Наталья Белоусова.

Александр Ширвиндт - советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, художественный руководитель Московского академического театра сатиры, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Снимался в таких фильмах, как "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих". Отец телеведущего Михаила Ширвиндта.

В августе сообщалось, что Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области.