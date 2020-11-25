25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Попал в больницу с пневмонией актер Александр Ширвиндт

13:13 25.11.2020 Фото: Рентв
0

В августе сообщалось, что Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области.

% name% title
В августе сообщалось, что Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Толпятся ли с подозрением на COVID-19 в огромной очереди к ковидной бригаде в ЦГБ Бердска, проверил "Курьер. Среда. Бердск". Смотрите фотоНачали испытания новой вакцины от COVID-19 ученыеЕщё 624 новостей

Актер и режиссер Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией в Москве.

По данным РЕН ТВ, 86-летнего народного артиста РСФСР доставили в больницу из дома. По предварительной информации, у него дыхательная недостаточность. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Вместе с ним находится его жена - архитектор Наталья Белоусова.

Александр Ширвиндт - советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, художественный руководитель Московского академического театра сатиры, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Снимался в таких фильмах, как "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Вокзал для двоих". Отец телеведущего Михаила Ширвиндта.

В августе сообщалось, что Александр Ширвиндт стал участником ДТП в городе Валдае Новгородской области.

пневмония попал в больницу Ширвиндт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вылечится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поделился планами на первые 100 дней своего президентства Байден
14:45 25-11-2020
Поделился планами на первые 100 дней своего президентства Байден
БердскВоровали автомобильные аккумуляторы трое мужчин в Бердске. Их поймали 1
14:43 25-11-2020
Воровали автомобильные аккумуляторы трое мужчин в Бердске. Их поймали
Уникальнейшую "двойную планету" создадут Юпитер и Сатурн 21 декабря 2020 года. Событие не повторится до 2400 года
14:40 25-11-2020
Уникальнейшую
Какие пособия за двойню получат родители в Бердске и Новосибирской области, узнайте
14:30 25-11-2020
Какие пособия за двойню получат родители в Бердске и Новосибирской области, узнайте
Чертовски хороша! Мирослава Карпович без макияжа вызвала зависть фанатов
14:20 25-11-2020
Чертовски хороша! Мирослава Карпович без макияжа вызвала зависть фанатов
Какая индексация пенсий запланирована: Что изменится в жизни пенсионеров с 1 января 2021 года
14:20 25-11-2020
Какая индексация пенсий запланирована: Что изменится в жизни пенсионеров с 1 января 2021 года
Отдала 2,5 млн рублей экстрасенсу за любимого жительница Новосибирска
14:15 25-11-2020
Отдала 2,5 млн рублей экстрасенсу за любимого жительница Новосибирска
Четыре раза ударил ножом в грудь 8-летний мальчик своему однокласснику 1
14:12 25-11-2020
Четыре раза ударил ножом в грудь 8-летний мальчик своему однокласснику
Предотвратили теракты в московском регионе ФСБ
14:07 25-11-2020
Предотвратили теракты в московском регионе ФСБ
БердскТолпятся ли с подозрением на COVID-19 в огромной очереди к ковидной бригаде в ЦГБ Бердска, проверил "Курьер. Среда. Бердск". Смотрите фото 2
14:04 25-11-2020
Толпятся ли с подозрением на COVID-19 в огромной очереди к ковидной бригаде в ЦГБ Бердска, проверил