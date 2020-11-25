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"Нас что, снова обманывают": Отказываются раздавать бесплатные лекарства больным COVID-19 медики Бердска. Их нет, заявляют врачи

13:26 25.11.2020 Фото: Минздрав НСО
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Больным приходится лечиться за свой счет. А главврач ЦГБ Алла Дробинская отрапортовала - лекарства завезли в поликлиники 24 ноября. Где они "потерялись", ответит министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов.

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Бесплатные лекарства пока что не дошли до пациентов с COVID-19 в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Пару дней назад в минздраве Новосибирской области заявили - бесплатные лекарства от коронавируса получили все поликлиники региона. Предполагалось, что как только у амбулаторного больного лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в течение суток назначенные препараты доставляют ему домой. Однако жители Бердска, столкнувшиеся с коронавирусом, заявляют обратное — лекарств нет.

- Мы семьей заболели пару дней назад. Вчера к нам приходил терапевт из поликлиники. На нашу просьбу выдать бесплатные лекарства, врач сообщила — лекарств нет. Нас что, опять обманывают? - недоумевает бердчанка Оксана в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 ноября.

Ранее главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сообщала местным СМИ, что полученные от минздрава Новосибирской области медикаменты 23 ноября прошли маркировку. Уже 24 ноября препараты направлены в обе взрослые поликлиники Бердска.

В бердскую больницу, якобы, поступили противовирусные и антибактериальные препараты, таблетированные антикоагулянты и гормональные препараты.
Стоит отметить, что на бесплатные препараты могут претендовать только пациенты с подтвержденным коронавирусом, пациенты с признаками ОРВИ, а также подозрением на COVID-19. Назначать лекарства должен участковый терапевт, а выдавать - фельдшеры и ковидная бригада.

Но лекарства врач может выписать и раньше, не дожидаясь результатов тестирования, если у больного, кроме явно выраженных симптомов коронавируса, на рентгене или КТ видно характерное поражение легких, а также недавно был близкий контакт с пациентом с подтвержденным коронавирусом.
При этом лимит лекарственных препаратов выдают на 12 дней. Но срок могут продлить и до 18 дней. Важно отметить, что условие бесплатного получения на дом препаратов для лечения коронавирусной инфекции: назначение врача и информированное согласие пациента.

- Что конкретно будет получать больной, определяет врач, в зависимости от того, насколько тяжелое состояние, есть ли сопутствующие заболевания и какие противопоказания. Есть соответствующие рекомендации Минздрава, – рассказывала врач Анна Реймер.
Сообщалось, что всего из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом Новосибирская область получила 105 миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы обеспечить не менее 13 тысяч человек.

Сегодня, 25 ноября, «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с вопросами:

1. Просим назвать наименование всех бесплатных препаратов, которые будут выдавать больным коронавирусом на дому в Бердске, Искитиме и Искитимском районе.

2. Расскажите, каким категориям больных будут выдавать бесплатные лекарства в Бердске, Искитиме и Искитимском районе?

3. Кто назначает бесплатные препараты в Бердске, Искитиме и Искитимском районе?

4. Кто будет назначать бесплатные лекарств на дом в Бердске, Искитиме и Искитимском районе?

5. Распишите, какое количество бесплатных препаратов поступило 24 ноября 2020 в поликлиники Бердска, Искитима и Искитимского района. Распишите количество препаратов по названиям и количеству направленное в каждую поликлинику Бердска, Искитима и Искитимского района.

6. Распишите, какое количество бесплатных препаратов поступило 25 ноября 2020 в поликлиники Бердска, Искитима и Искитимского района. Распишите количество препаратов по названиям и количеству направленное в каждую поликлинику Бердска, Искитима и Искитимского района.

7. Распишите по дням, какое количество бесплатных препаратов поступят с 26 по 30 ноября 2020 в поликлиники Бердска, Искитима и Искитимского района. Распишите количество препаратов по названиям и количеству направленное в каждую поликлинику Бердска, Искитима и Искитимского района.

8. Распишите стандартную схему лечения пациентов с коронавирусом бесплатными препаратами от минздрава региона.

COVID-19 бесплатные лекарства когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
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От редакции

Вам привезли бесплатные лекарства на дом?

Аноним, 25 ноября 2020 13:43
Слушайте, ну реально в городе беспредел происходит! До каких пор то это все будет продолжаться? Прокуратура у нас вообще для чего в городе? Конечно, откуда бесплатные лекарства возьмутся, если они и были, то уже по себе все растащили давно!
Аноним, 25 ноября 2020 13:58
начался теневой бизнес бесплатных лекарств(((
Аноним, 25 ноября 2020 14:06
все дело то в том, что врачи ставят простое ОРВИ и никого не направляют на анализы.
Аноним, 25 ноября 2020 14:22
Дырку от бублика.

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