Умерла на 97-м году жизни автор известного учебника английского языка Наталья Бонк

Наталья Александровна была единственным, неповторимым и замечательным педагогом, работавшим в нашем институте с 1993 года. Она была руководителем курсов английского языка, на которых преподавание велось по ее учебникам.

Наталья Александровна была единственным, неповторимым и замечательным педагогом, работавшим в нашем институте с 1993 года.

Сегодня, 21 ноября 2020, на 97-ом году жизни от нас ушла человек – легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк (1924-2020).

Наталья Александровна была единственным, неповторимым и замечательным педагогом, работавшим в нашем институте с 1993 года. Она была руководителем курсов английского языка, на которых преподавание велось по ее учебникам.

Всем, кто ее знал, никогда не забыть ее солнечной улыбки, чувства юмора и щедрости во всем: она была всегда готова поделиться знаниями, жизненным опытом, прийти на помощь в трудную минуту.

Наталья Александровна Бонк (урожденная Кроль) родилась в Москве, в семье оперной певицы Р.М. Боярской-Кроль и директора завода лакокрасочных материалов А.Е. Кроля.

Наталья Александровна училась в образцовой школе № 25 (в этой школе учились дети руководителей партии и правительства), и её первым иностранным языком был немецкий.

В Великую Отечественную войну Наталья Александровна, оставшись в Москве и не поехав в эвакуацию, тушила бомбы – «зажигалки» на крыше своего дома. В начале войны она поступила в Педагогический институт иностранных языков. Ее будущий муж, Анатолий Адольфович Бонк, был ранен и дошел с советской армией до Берлина.

Всю жизнь ее любимым автором был А.С. Пушкин. Она никогда не расставалась с томиком его стихов. Наталья Александровна могла бы стать актрисой. Это о ней Светлана Аллилуева в своих мемуарах писала, что училась с девочкой, которая в школьных постановках проявляла очень большие актерские данные, а стала «обычным преподавателем английского языка».

До 1993 года Наталья Александровна работала в Академии внешней торговли РФ. Там, вместе с коллегами, в соавторстве с Н.А. Лукьяновой и Г.А. Котий, написала по госзаказу учебник, который помог миллионам советских, а затем российских людей выучить английский.

В СССР все искали «учебник Бонка» (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник.

Обладая энциклопедическими знаниями, Наталья Александровна в конце 90-х годов вместе с дочерью, Ириной Анатольевной Бонк (1951-2005), написала другой, снова ставший популярным учебник «Английский шаг за шагом», который и сегодня пользуется заслуженным спросом, а в нашем институте является настольной книгой для многих студентов.

Мы никогда не забудем Наталью Александровну! Светлая ей память!