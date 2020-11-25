Предотвратили теракты в московском регионе ФСБ

Оперативникам удалось задержать во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, в релизе не уточняется.

Оперативникам удалось задержать во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, в релизе не уточняется.

Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовила ячейка террористической организации "Исламское государство"*, сообщает в среду ФСБ РФ

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе", - говорится в сообщении.

Оперативникам удалось задержать во Владимирской области участника группы - гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, в релизе не уточняется.

"По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", - говорится в релизе.