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"Расцарапай ему морду": Домогается молодую жену сына свёкр пока никого нет дома в Бердске

15:49 25.11.2020, Алина Бурова Фото: Getty Images
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Бердчанка утверждает, что с каждой неделей становится все хуже. Съехать от свекров пока нет возможности.

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Женщина боится рассказать обо всем мужу потому что тот ей не поверит
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Душераздирающей историей в социальной сети поделилась жительница Бердска. Женщина со своим мужем живет у свекров. Как утверждает молодая бердчанка, во время отъезда мужа, свекор ведет себя неподобающе - шутит на пошлые темы, прикасается, а однажды просто простоял несколько часов над ее кроватью пока та спала.

- Не знаю, с кем ещё поделиться и спросить совета, потому что тема неоднозначная. Так вышло, что в силу определённых обстоятельств, мы с мужем переехали в дом к его родителям. Дом большой. Комфортный. Не ютимся на трёх квадратных метрах. Утром муж и свекровь уезжают на работу. Я не работаю. Свекор находится на больничном уже около месяца. То есть с ним мы остаемся наедине часов на 8, пять дней в неделю. Первое время все было хорошо. Но потом с его стороны начались какие-то странные пошлые шуточки, «нечаянные» прикосновения. Дошло до того, что я спала и проснулась от ощущения, что в комнате кто-то есть. И я была права. Я проснулась, а он стоит надо мной. Я испугалась и говорю ему: «Что вы делаете?!». Он начать бубнить о том, что ему срочно что-то понадобилось в моей комнате. Суть такая. Мой муж очень близок со своими родителями и его отец для него самый огромный и неприкосновенный авторитет в жизни. Я боюсь, что он мне не поверит. Скажет, что я напридумала себе что-то. Сижу и не знаю, что делать, потому что с каждой неделей все хуже. Съехать пока нет возможности. Мои родители находятся на другом конце страны. Посоветуйте что-нибудь. Понимаю, что надо составить разговор с супругом, но я знаю, что он мне скажет,- поведала девушка в паблике "Подслушано Бердск" 23 ноября.

Оценили пост положительно и пожалели девушку не все. Многие бердчане высказались в пользу того, что девушка просто понапридумывала и ей показалось. Ругать свекра с мужем сочли не самой лучшей идеей, лучше поставить скрытую камеру.

Мнения людей

- Нужно нормально со свекром поговорить. Дать понять, что ничего ему не светит. А мужа с родным отцом ругать не стоит. Может боком выйти. Тем более возможно, что вам это всё только кажется,- выразила свое мнение Ирина Сергеева.

- Что делать, что делать. Сначала свекру в лоб скажи, чтобы этим с женой страдал. Не поймет - составь разговор с мужем. Муж не поверит, собрала чемодан и к родителям своим на крыльях "С любовью из Сибири". А сидеть и страдать, лишь бы статус "замужем" был, ни к чему хорошему не приведёт, потому что муж это не про штамп, а про доверие и уважение,- отметила Елена Паниванова.

Поддержала мнение Елены и Яна Зайчихина.

- У свекра седина в голову, бес в ребро. Рожу ему расцарапать и звонить мужу рыдать, что насиловать полез,- высказалась Яна.

- Камеру поставь в комнате на запись и всё станет ясно. Вебкамера+комп+запись по движению. А то может и ещё что интересное "всплывёт", - посоветовал Семен Суетов.

- Если с мужем нет доверия, как же жить? Я бы тоже записала на видео. Потом - сначала разговор, если не поверит - видео, а потом и ушла бы от него, за то что не поверил. Такой и после видео скажет - сама спровоцировала,- прокомментировала Ольга.

- Свекр-молодец, нужно проверить на ком сын женился, может бревно (сарказм). А может уже запарили его, и он пытается всеми способами из дома попросить: "Женились-живите отдельно",- изъявил Павел Шапкин.

Напомним, что подобные "обычаи" и случаи снохачества существовали на Руси вплоть до XIX века. Раздел земель в XIX веке поспособствовал распаду крупных семей — молодые могли получить свой участок и жить отдельно. Именно это стало причиной исчезновения снохачества как социального явления.

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