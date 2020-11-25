Ужасы транспортной реформы в Бердске: Принесут хаос и разорят за 1 млрд рублей местных перевозчиков москвичи, а потом уйдут, уверена директор ПАТП

Бердские муниципалы и частники, работающие в сфере пассажирских перевозок, ждут худшего. И полагают, что огромные затраты, связанные с разрушением существующей системы, можно потратить более эффективно.

В Бердске сейчас работают 132 частные маршрутки и порядка 30 муниципальных автобусов

Власть Бердска пока, как может, сопротивляется грядущей транспортной реформе, которая по мнению бердских депутатов, станет катастрофой для города. Они озвучили свое «нет» в обращении к заксобранию Новосибирской области. Вроде как, и исполнительная власть против, заявляя, что никто не сможет заставить пустить на городские дороги московскую компанию вместо местных частных маршруточников и муниципального ПАТП.

Однако, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», есть способ наплевать на хотелки бердчан — как бизнеса, так и пассажиров. Видя неприятие транспортной реформы членами Новосибирской агломерации (Бердск, Искитим и Искитимский район), региональная власть может изменить областной закон. И забрать себе муниципальные полномочия в части пассажирских перевозок. По такому пути пошли в Тверской области. И Тверь сейчас пожинает убыточные плоды реформирования.

Деньги девать некуда?

Именно поэтому бердские транспортники и депутаты заранее предупреждают о возможной катастрофе и надеются, что законодатели их услышат. Тем более, что негативные примеры, тянущие за собой провалы бюджетов и транспортный коллапс, есть по всей стране.

- Как только появилась информация о транспортной реформе мы сразу же написали обращение в законодательное собрание, чтобы не допустили рейдерского захвата рынка и перераспределения полномочий из города в область. Бердск — это самостоятельный субъект. У него есть исключительные полномочия в соответствии со 131-м законом. И передавать полномочия в область по организации транспортного обслуживания по меньшей мере нецелесообразно, - высказалась «Курьер. Среда. Бердск» директора Бердского ПАТП и депутат горсовета Елена Бороздина.

Если же нового регионального закона не будет, то Бердск, по ее словам, должен отказаться от реформы:

- 905 млн рублей в год на реформирование общественного транспорта — это, я считаю, запредельная цифра. У нас доходная часть бюджета порядка 960 млн. Если учесть, что порядка 70% бюджета уходит на сферу образования (это обязательные функции), то такие цифры — это уже не смешно. Можно смело говорить о неэффективном использовании бюджетных средств.

Самое печальное: минтранс Новосибирской области не скрывает того, что пойдет по пути тверской реформы, отметила Бороздина. И в этом случае Бердск никто не спросит, хочет он быть насильно осчастливленным или нет.

- Зачем в пандемию коронавируса, когда в бюджете и без того дыры, тратить такие деньги на то, что в принципе ненужно? Чтобы обогатить московскую компанию? Я слышала цифры: за 5 лет Новосибирская область потратит на транспортную реформу 25 млрд рублей из бюджета. Цифра внушительная. И нужно учитывать, что региональный бюджет тоже дефицитный. В 2020 году он составит порядка 9,2 млрд рублей. Мне непонятно, зачем ломать ту систему, которая работает по большому счету без серьезных нареканий — с учетом частных перевозчиков и муниципального предприятия, - возмущена Бороздина.

Она предвидит «колоссальный риск» остаться Бердску вообще без перевозчиков. Предполагается заключение долгосрочных контрактов с госкорпорацией ВЭБ.РФ на 5 или 10 лет. Но запланировать затраты на такой большой срок невозможно, поскольку постоянно повышается цена на топливо, запчасти и другое. Поэтому у перевозчика окажутся реальные затраты гораздо выше прописанных в контракте. И он начнет нести убытки.

- Но поскольку это не местный перевозчик, ему же все равно, какие будут последствия. Он взял свои деньги, встал и ушел. Транспортники будут получать деньги за километры, а не за количество перевезенных пассажиров. В Хабаровске, например, автобусы просто проезжали мимо остановок (накатывали километры по городу). Разрыв контракта ничем не грозит такому перевозчику. Ну, внесут его в реестр недобросовестных подрядчиков. Он завтра зарегистрирует другую фирму и будут так же работать, - пояснила Елена Викторовна.

Кроме того, пострадает большое количество частных перевозчиков и их наемных работников, которые окажутся без работы. В этой сфере Бердска занято около 500 человек. А у всех семьи. По подсчетам Бороздиной, примерно 10% населения города останутся без средств к существованию.

В Новокузнецке так и случилось. Там питерская компания, заменившая всех местных перевозчиков, привезла своих водителей-вахтовиков.

- И в городе начался хаос. Есть почасовые расценки оплаты труда водителей. По сумме получается на руки порядка 18 тыс. рублей. Согласитесь, что это не те деньги, за которыми мужчины едут куда-то на заработки. Поэтому «Питеравто» в Новокузнецке берет на работу граждан ближнего зарубежья. Работодатель не отсеивает людей, не смотрит их квалификацию. А это уже страшно, - полагает директор Бердского ПАТП.

Она считает, что на ее предприятии произошли серьезные позитивные изменения. И сегодня это совсем не та «контора» образца 2012 года с огромными убытками и разбитыми автобусами. За 8 лет удалось не только создать нормальные условия работы, поменять автопарк, наладить график работы, удобный горожанам, но и получать прибыль.

- Мы неоднократно уже заплатили налог на прибыль в бюджет, - констатирует Бороздина.

Почему в Бердск идут москвичи?

Во-первых, потому что им нужны деньги — муниципалитеты являются самыми надежными партнерами в части оплаты контрактов. Во-вторых, существует госпрограмма развития территорий, рассчитанная до 2030 года, предполагающая в том числе и транспортную реформу на местах.

Но программа, по словам Елены Бороздиной, не подразумевает одного перевозчика, как пытаются внедрить в Новосибирской области. Более того, региональный минтранс преподносит будущие брутто-контракты с московской ВЭБ.РФ как нечто новое. Но Бердск уже работает по таким контрактам, отыгрывая пассажирские перевозки на аукционах.



- А министерство транспорта до сих пор работает с перевозчиками на основе старых договоров. И в документе планирования аукционные контракты у минтранса отложены на 2023 год. А мы с 2017 года работаем на основании электронных аукционов, - утверждает Бороздина.

При этом федеральный закон №220 предполагает два варианта: обычный контракт, когда выручка остается у перевозчика, и брутто-контракт, когда выручку инкассирует администрация города.

- Закон предусматривает и наличие перевозчиков, работающих по нерегулируемому тарифу, как у нас частные маршрутки. (При этом их расценки все равно так или иначе регулирует департамент по тарифам). В чем здесь нарушение законодательства? Бердск работает абсолютно в правовом поле, - уверена Елена Бороздина.

Чтобы губернатор принял какое-то решение по реформированию сферы пассажирских перевозок, ему нужны цифры и расчеты. Бердск их предоставил. Теперь с ними работают специалисты ВЭБ.РФ, чтобы выработать свое видение на заседании рабочей группы. До 30 декабря 2020 года ей необходимо придумать, как ввести оптимальную маршрутную сеть, обновить автотранспорт и принять график реализации проекта в Бердске.

Вместе с тем, бердские депутаты уже уведомили своих областных коллег о своем несогласии с возможным перераспределением полномочий. По словам Елены Бороздиной, они нашли поддержку в лице региональных парламентариев, избранных от Бердска, которые понимают, чем чревата реформа.

Реформирование ведет к созданию в области государственного казенного учреждения как единого оператора пассажирских перевозок. По образу и подобию регоператора по вывозу мусора (тоже находится в руках москвичей). Бороздина не исключает, что это повлечет увеличение платы за проезд, поскольку госучреждение нужно содержать.

- Я могу предполагать, что произойдет то же самое, как с регоператором по транспортировке ТКО. Он обратился в ФАС, а тот настойчиво порекомендовал департаменту по тарифам пересмотреть расценки в сторону увеличения. Когда перевозчику будет недостаточно денег, он полезет в карманы пассажиров. Эти люди — чужие, им здесь не жить, у них здесь никого нет. Они пришли заработать деньги. А социальный аспект, социальная напряженность их не интересует, - высказалась директор Бердского ПАТП.

На внеочередной сессии горсовета Бердска 27 ноября она намерена поставить в известность о том, чем грозит городу транспортная реформа, всех депутатов.



- Хотя, конечно, это вопрос не местного уровня. Но мы уже постарались пойти на превентивные меры — предупредили заксобрание, которое принимает законы, о возможных ошибках. У областного парламента есть полномочия заблокировать закон, предложенный правительством. Депутаты могут запросить цифры, сколько потратит бюджет на новую транспортную схему. А на Бердск, Искитим и Искитимский район это порядка 1 млрд рублей в год. Я думаю, что заксобранию есть на что потратить эти деньги. Поэтому поводом для непринятия закона может стать отсутствие средств в бюджете при взятии на себя полномочий муниципалитета. А если реформа не пойдет, на какие деньги будут восстанавливать все разрушенное и похороненное? - вопрошает Елена Бороздина.

Депутат заксобрания Валерий Бадьин, бывший спикер горсовета Бердска, заверил «Курьер. Среда. Бердск», что депутатский корпус тщательно изучает тему и не допустит разрушения системы транспортного обслуживания. О позиции Бадьина и законодательного собрания Новосибирской области читайте в ближайшее время.

Что предполагает транспортная реформа

1. Поставка в Бердск более 100 больших низкопольных автобусов, находившихся в эксплуатации не более года и одного цвета. Поставка одна по контракту, срок которого 10 лет.

2. Действующих бердских перевозчиков заменят предложенные компанией ВЭБ.РФ.

3. Предполагается, что автобусы, в которых будет действовать, в том числе, льготный проезд, будут курсировать с интервалом в 20 минут, а все маршрутки будут сняты с линии. Муниципальное АТП продолжит существовать лишь как автопарк.

4. Тариф на проезд станет единым.

5. Альтернативным транспортом в Бердске станет только такси.

6. Водителями могут стать вахтовики, в том числе москвичи.

Директор ПАТП Бердска и депутат Елена Бороздина выступает категорически против транспортной реформы, называя ее рейдерским захватом. Аналогичной точки зрения придерживается и владелец нескольких бердских маршруток Владимир Луцкин. Его реформа сделает банкротом. Он купил в лизинг 5 «Газелей», обновил свой автопарк для работы в 2021 году. Он полагает, что за долги у него отберут дом и его семья останется на улице.

Печальный опыт

В Новокузнецке транспортная реформа стартовала 17 ноября. С чего начали следующий день горожане? Замерзшие на остановках пассажиры, опоздание на работу, набитые до отказа автобусы (привет ковиду). А ведь новокузнечане все это предвидели и выступали против реформирования пассажирских перевозок. Но все оказалось гораздо мрачнее, чем они могли себе представить.

При этом, как сообщает «Кузнецкий рабочий», питерская компания, зашедшая на местный рынок пассажирских перевозок, не смогла закрыть все городские маршруты, поэтому некоторые из них все еще обслуживают автобусы муниципального ПАТП.

Вместо 295 новых автобусов, обещанных контрактом, на маршруты 18 ноября вышли, со слов мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, около двухсот единиц. Но местные СМИ сомневаются: столько автобусов, готовых к выходу на линию, на тот момент в городе просто не было. Часть прибывших единиц оказалась повреждена в процессе транспортировки, часть недооформлена - без номеров.

Согласно требованиям подписанных контрактов, к 6 ноября 100% подвижного состава должно было находиться в городе, в готовности к выходу на линию. Однако реально было много меньше половины. В связи со срывом договорных обязательств контракты подлежали расторжению, а договоры с действующими перевозчиками - продлению... Но, очевидно, были какие-то резоны, понудившие мэрию гнуть свою линию и дальше.

Мэр много извинялся и много "наезжал", говорил о готовности "пустить кровь". Объяснял кошмар первого дня неготовностью, грозил "Питеравто" огромными штрафами, удивлялся тому, что автобусы оказались не заправлены, валидаторы не настроены, водители не знают город, ничего не могут понять.

Действительно, в Новокузнецк прибыло порядка полутора сотен водителей с категорией "D" из других городов, которым, с их же слов, пообещали зарплату втрое выше, чем обещают новокузнечанам. Они не понимают, как проехать из парка на конечную, нередко сбиваются с маршрутов, петляют по закоулкам, вступают в конфликты с озлобленными пассажирами.

Нет элементарной подготовки, внятной диспетчеризации, надлежащего порядка.

И ответственность за это, по мнению новокузнецких журналистов, несет не столько "Питеравто", сколько управление по транспорту и связи, диспетчерская служба, местные специалисты, которые должны были заранее и досконально проработать все вопросы. А не ликовать по поводу того, что одержана победа над строптивыми "частниками".

Чиновниками угроблен не только частный местный, но и муниципальный транспорт, а сам город сдан монополисту. Давайте представим, что случится, если через какое-то время ООО "Питеравто" решит уйти из Новокузнецка, вместе со своими автобусами (выявит нарушения в исполнении договорных обязательств, объявит о банкротстве или найдет еще какой-то повод).

Город останется ни с чем. Потому что свой транспорт он добровольно уничтожил. И тогда нынешние проблемы окажутся мелочами. В Новокузнецке повторилась пермская ситуация, где транспортную реформу внедрили еще летом 2020 года. Пермь «везет» миллиардные убытки после появления на дорогах города московского перевозчика, ради которого убрали с пути всех местных. Всего за 10 месяцев сложился разрыв между доходами и расходами в размере 1,57 млрд рублей. Если сохранится динамика октября, то к концу года разрыв будет составлять около 2 млрд.

Власти Перми сейчас ломают голову над тем, как "сократить кассовый разрыв". Хотят повысить штрафы, отменить бесплатную пересадку, сократить еще три маршрута. И благодарят авторов "реформы", пишет properm.ru.

Все это ввергнет сферу общественного транспорта Перми в колоссальные финансовые потери, покрывать которые придется из бюджетных средств. Причины провала пока четко не определены, но судя по всему, речь идет о неправильных финансовых параметрах, заложенных на старте реформы. Выходы из этой ситуации могут быть разные, но все — неприятные для пермяков, например, повышением цен на проезд на 20–30%. Можно уменьшить объемы транспортной работы. Грубо говоря, на маршруты будет выходить меньше автобусов.

Доходы июня составили всего лишь 45,36% от расходов. Автобусная часть отрасли пермского общественного транспорта сгенерировала за месяц 208 млн рублей убытка. Фактический убыток за полгода 532 млн рублей, а общий прогнозируемый по году — 1 млрд 780 млн рублей. Скорее всего, будут резать другие статьи бюджета и просить помощи у края. Значит, в Перми опять что-то не достроят или не отремонтируют.

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