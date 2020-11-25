Вошел в топ-100 необычных скульптур России памятник лабораторной мыши в Новосибирске

В Новосибирске есть памятник лабораторной мыши

Новосибирский памятник лабораторной мыши вошел в топ-100 необычных скульптур России, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Теперь памятник примет участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «скульпТУТУра» (https://art.tutu.ru/), по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны. 100 участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. Раунд, в котором будет представлен памятник из Новосибирской области, пройдет с 1 по 7 декабря 2020 года (это седьмая десятка претендентов).

В конкурсе уже проголосовали более 90 тысяч человек. И самые активные регионы вывели своих представителей в финал. Известны первые пять финалистов:

• скульптура «Свидание» (г. Курск, Курская область)



• памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва)• скульптура «Терминатор» (г. Глазов, Удмуртская Республика)• памятник реактивному поезду (г. Тверь, Тверская область)• памятник дворнику (г. Якутск, Республика Саха (Якутия))

К этой компании может присоединиться памятник из вашего региона и побороться за звание абсолютного победителя!

Сейчас идет голосование за участников из шестой десятки https://vk.com/tu_tu_ru?w=wall-48677005_85178). Победитель этой десятки станет известен 30 ноября в 21:00 по московскому времени. А 1 декабря стартует голосование за участников седьмого раунда, где и представлен претендент из вашего региона.

Полный список участников седьмого раунда, который пройдет с 1 по 7 декабря:

• Памятник лабораторной мыши (г. Новосибирск, Новосибирская область)



• Памятник «Сантехник Степаныч» (г. Омск, Омская область)• Скульптура «Дети, кормящие пингвинов» (г. Омск, Омская область)• Памятник Комару — хранителю Сибири (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ)• Памятник Улыбке (г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ)• Скульптура «Робинзон, Пятница и собака» (г. Тобольск, Тюменская область)• Памятник Щуке (г. Щучье, Курганская область)• Памятник Сапогам первопроходцев — строителям Эжвы (г. Сыктывкар, Республика Коми)• Памятник пустоварам (деревня Устье, Ненецкий автономный округ)• Памятник Орскому пирожку с ливером (г. Орск, Оренбургская область)

Голосование за участников из седьмой десятки откроется в 9:00 (мск) 1 декабря и завершится 7 декабря в 21:00 (мск). Схема прозрачна: за какой памятник будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал. Это показывает пример третьей десятки, где скромный «Терминатор» из Глазова, в котором живет меньше 100 тысяч человек, оказался победителем, хотя соревновался с участниками из таких крупных городов, как Казань, Уфа, Челябинск, Пермь, или реактивного поезда из Твери, который соревновался, к примеру, с конкурсантами из Москвы.

• Голосование пройдет в группе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/tu_tu_ru). Мы пришлем вам прямую ссылку на голосование в день старта.

• Памятник из вашего региона, так же, как и все участники, получил представление в 3D. Для каждой из ста необычных скульптур команда Туту.ру создала объемную модель: можно повертеть скульптуры, рассмотреть их с разных сторон и определиться со своим фаворитом. Модель памятника из вашего региона мы представим одновременно со стартом голосования седьмого раунда и также пришлем ссылку, вместе с иллюстрацией скульптур, созданной командой Туту.ру. А пока можно увидеть, как выглядят 3D-модели предыдущих участников. (https://art.tutu.ru/steps#newround)

Конкурс проводится при информационной поддержке портала «Моя планета».