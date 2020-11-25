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Эпидемия поставила новый рекорд: 507 смертей за сутки на 25 ноября

14:59 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 660 419 человек.

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Нарастающим итогом выявлено 2 162 503 случаев

За последние сутки в России выявлено 23 675 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 156 (21,8%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,5%

2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
3. Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 2 162 503 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 25 748 человека:

Москва – 5947
Санкт-Петербург – 1769
Нижегородская область – 882
Саратовская область – 628

Московская область – 616
Ростовская область – 451
Пензенская область – 448
Архангельская область – 436
Республика Коми – 424
Свердловская область – 401
Республика Крым – 381
Республика Саха (Якутия) – 348
Мурманская область – 337
Красноярский край – 334
Белгородская область – 326
Калужская область – 319
Ульяновская область – 315
Забайкальский край – 311
Тюменская область – 308
Омская область – 305
Тамбовская область – 304
Республика Карелия – 303
Тверская область – 298
Курская область – 285
Республика Чувашия – 284
Иркутская область – 281
Алтайский край – 274
Ленинградская область – 268
Волгоградская область – 268
Томская область – 253
Хабаровский край – 250
Орловская область – 245
Смоленская область – 244
Воронежская область – 242
Сахалинская область – 241
Пермский край – 239
Костромская область – 225
Республика Бурятия – 219
Новгородская область – 214
Владимирская область – 211
Вологодская область – 208
Рязанская область – 205
Брянская область – 191
Кемеровская область – 191
Ханты-Мансийский автономный округ – 185
Самарская область – 183
Новосибирская область – 170
Краснодарский край – 169
Республика Хакасия – 169
Тульская область – 166
Ярославская область – 165
Калининградская область – 163
Ивановская область – 159
Республика Калмыкия – 153
Амурская область – 148
Оренбургская область – 146
Карачаево-Черкесская Республика – 138
Ставропольский край – 130
Приморский край – 129
Кабардино-Балкарская Республика – 127
Кировская область – 127
Республика Башкортостан – 126
Липецкая область – 119
Псковская область – 115
Республика Дагестан – 112
Камчатский край – 109
Республика Северная Осетия - Алания – 108
Ямало-Ненецкий автономный округ – 107
Астраханская область – 96
Севастополь – 95
Удмуртская Республика – 92
Республика Марий Эл – 81
Республика Ингушетия – 79
Республика Татарстан – 76
Республика Алтай – 76
Магаданская область – 76
Республика Мордовия – 70
Республика Адыгея – 68
Еврейская автономная область – 66
Челябинская область – 65
Курганская область – 58
Республика Тыва – 53
Чеченская Республика – 27
Ненецкий автономный округ – 10
Чукотский автономный округ – 8

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 660 419 человек.

За сутки подтверждено 507 летальных случая с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 85
Москва – 75
Московская область – 22
Красноярский край – 21
Ростовская область – 15

Нижегородская область – 12
Омская область – 12
Республика Бурятия – 12
Республика Коми – 11
Пермский край – 11
Вологодская область – 10
Республика Чувашия – 10
Свердловская область – 10
Архангельская область – 9
Республика Дагестан – 9
Алтайский край – 9
Республика Саха (Якутия) – 9
Воронежская область – 8
Челябинская область – 8
Иркутская область – 8
Забайкальский край – 8
Мурманская область – 7
Краснодарский край – 7
Самарская область – 7
Ханты-Мансийский автономный округ – 7
Новосибирская область – 7
Республика Крым – 6
Республика Хакасия – 6
Владимирская область – 5
Ивановская область – 5
Курская область – 5
Волгоградская область – 5
Ставропольский край – 5
Оренбургская область – 4
Саратовская область – 4
Приморский край – 4
Тульская область – 3
Ярославская область – 3
Республика Карелия – 3
Астраханская область – 3
Севастополь – 3
Кабардино-Балкарская Республика – 3
Удмуртская Республика – 3
Тюменская область – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Кемеровская область – 3
Орловская область – 2
Рязанская область – 2
Смоленская область – 2
Калининградская область – 2
Чеченская Республика – 2
Республика Марий Эл – 2
Пензенская область – 2
Хабаровский край – 2
Белгородская область – 1
Липецкая область – 1
Республика Тыва – 1

За весь период от коронавируса умерло 37 538 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 73,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 452 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 486 тыс. 272 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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