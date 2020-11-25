Эпидемия поставила новый рекорд: 507 смертей за сутки на 25 ноября

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 660 419 человек.

Нарастающим итогом выявлено 2 162 503 случаев

За последние сутки в России выявлено 23 675 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 156 (21,8%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,5%



2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%3. Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 2 162 503 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 25 748 человека:

Москва – 5947

Санкт-Петербург – 1769

Нижегородская область – 882

Саратовская область – 628



Московская область – 616Ростовская область – 451Пензенская область – 448Архангельская область – 436Республика Коми – 424Свердловская область – 401Республика Крым – 381Республика Саха (Якутия) – 348Мурманская область – 337Красноярский край – 334Белгородская область – 326Калужская область – 319Ульяновская область – 315Забайкальский край – 311Тюменская область – 308Омская область – 305Тамбовская область – 304Республика Карелия – 303Тверская область – 298Курская область – 285Республика Чувашия – 284Иркутская область – 281Алтайский край – 274Ленинградская область – 268Волгоградская область – 268Томская область – 253Хабаровский край – 250Орловская область – 245Смоленская область – 244Воронежская область – 242Сахалинская область – 241Пермский край – 239Костромская область – 225Республика Бурятия – 219Новгородская область – 214Владимирская область – 211Вологодская область – 208Рязанская область – 205Брянская область – 191Кемеровская область – 191Ханты-Мансийский автономный округ – 185Самарская область – 183Новосибирская область – 170Краснодарский край – 169Республика Хакасия – 169Тульская область – 166Ярославская область – 165Калининградская область – 163Ивановская область – 159Республика Калмыкия – 153Амурская область – 148Оренбургская область – 146Карачаево-Черкесская Республика – 138Ставропольский край – 130Приморский край – 129Кабардино-Балкарская Республика – 127Кировская область – 127Республика Башкортостан – 126Липецкая область – 119Псковская область – 115Республика Дагестан – 112Камчатский край – 109Республика Северная Осетия - Алания – 108Ямало-Ненецкий автономный округ – 107Астраханская область – 96Севастополь – 95Удмуртская Республика – 92Республика Марий Эл – 81Республика Ингушетия – 79Республика Татарстан – 76Республика Алтай – 76Магаданская область – 76Республика Мордовия – 70Республика Адыгея – 68Еврейская автономная область – 66Челябинская область – 65Курганская область – 58Республика Тыва – 53Чеченская Республика – 27Ненецкий автономный округ – 10Чукотский автономный округ – 8

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 660 419 человек.

За сутки подтверждено 507 летальных случая с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 85

Москва – 75

Московская область – 22

Красноярский край – 21

Ростовская область – 15



Нижегородская область – 12Омская область – 12Республика Бурятия – 12Республика Коми – 11Пермский край – 11Вологодская область – 10Республика Чувашия – 10Свердловская область – 10Архангельская область – 9Республика Дагестан – 9Алтайский край – 9Республика Саха (Якутия) – 9Воронежская область – 8Челябинская область – 8Иркутская область – 8Забайкальский край – 8Мурманская область – 7Краснодарский край – 7Самарская область – 7Ханты-Мансийский автономный округ – 7Новосибирская область – 7Республика Крым – 6Республика Хакасия – 6Владимирская область – 5Ивановская область – 5Курская область – 5Волгоградская область – 5Ставропольский край – 5Оренбургская область – 4Саратовская область – 4Приморский край – 4Тульская область – 3Ярославская область – 3Республика Карелия – 3Астраханская область – 3Севастополь – 3Кабардино-Балкарская Республика – 3Удмуртская Республика – 3Тюменская область – 3Ямало-Ненецкий автономный округ – 3Кемеровская область – 3Орловская область – 2Рязанская область – 2Смоленская область – 2Калининградская область – 2Чеченская Республика – 2Республика Марий Эл – 2Пензенская область – 2Хабаровский край – 2Белгородская область – 1Липецкая область – 1Республика Тыва – 1

За весь период от коронавируса умерло 37 538 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 73,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 452 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 486 тыс. 272 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф