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Где на Руси жить хорошо: рейтинг регионов по уровню жизни в России

16:45 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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Последнее, 25-е место в рейтинге заняла Свердловская область со среднемесячной зарплатой в 41 тыс. 199 рублей.

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По 25 наиболее благополучным регионам по социально-экономическим показателям, лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг социального благополучия российских регионов на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины.

Согласно результатам рейтинга, проведенного по 25 наиболее благополучным регионам по социально-экономическим показателям, лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

По результатам исследования, среднемесячная зарплата в ЯНАО по состоянию на 1 сентября текущего года составляет 100 тыс. 890 рублей при потребительской корзине 19 тыс. 667 рублей 30 копеек.

Второе место в рейтинге заняла Сахалинская область, где средняя зарплата находится на уровне 86 тыс. 833 рублей при стоимости региональной потребительской корзины в 20 тыс. 298 рублей 80 копеек.

Третье место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в 89 тыс. 141 рубль хотя и выше, чем в Сахалинской области, но стоимость потребительской корзины также больше, чем на Сахалине - 20 тыс. 923 рубля.

Согласно данным рейтинга ФоРГО, в Чукотском автономном округе самая высокая среднемесячная зарплата из 25 наиболее благополучных регионов в социальном отношении - 110 тыс. 816 рублей, но тем не менее, Чукотка не стала лидером рейтинга, а заняла в нем лишь четвертую позицию, поскольку стоимость местной потребительской корзины оценивается в 28 тыс. 260 рублей 70 копеек.

На пятом месте в рейтинге - Магаданская область, где среднемесячный доход составляет 90 тыс. 145 рублей при стоимости потребительской корзины в 23 тыс. 576 рублей 10 копеек.

Согласно исследованию ФоРГО, Москва заняла шестое место при среднем уровне зарплаты в 90 тыс. 304 рубля и стоимости потребительской корзины в 23 тыс. 693 рубля 80 копеек.

Среди участников рейтинга - Санкт-Петербург, занявший восьмое место, где при средней ежемесячной зарплате в 63 тыс. 279 рублей потребительская корзина стоит 18 тыс. 189 рублей 80 копеек.

Московская область заняла в рейтинге ФоРГО 6-е место при средней зарплате в 53 тыс. 724 рубля и потребительской корзине в 18 тыс. 307 рублей 20 копеек. Показательно, что в рейтинге ФоРГО Московская область уступила Тюменской области (15-е место), где зарабатывают в среднем меньше - 47 тыс. 146 рублей, но потребительская корзина дешевле, чем в Подмосковье - 15 тыс. 674 рубля 50 копеек.

13-е место в рейтинге досталось Иркутской области, где средний уровень доходов в месяц составляет 47 тыс 120 рублей, а потребительская корзина обходится в 15 тыс 609 рублей 90 копеек. Красноярский край занял 14-е место, хотя уровень зарплаты там выше, чем в Иркутской области и составляет 50 тыс 395 рублей, но потребительская корзина стоит дороже - 16 тыс. 744 рубля 90 копеек.

Кемеровская область опередила в рейтинге Амурскую область, несмотря на то, что средняя зарплата населения почти на 10 тыс. рублей меньше - 41 тыс. 760 рублей и 50 тыс. 248 рублей соответственно. Это связано опять же с тем, что в Кемеровской области более низкая стоимость потребительской корзины - 14 тыс. 412 рублей 80 копеек, в Амурской области - 17 тыс. 759 рублей 80 копеек.

Ленинградская область оказалась на 20-м месте в рейтинге при средней зарплате 47 тыс. 057 рублей и стоимости потребительской корзины в 17 тыс. 144 рублей 80 копеек.

Последнее, 25-е место в рейтинге заняла Свердловская область со среднемесячной зарплатой в 41 тыс. 199 рублей.

Предпоследнее место занял Татарстан, где среднемесячный доход пониже, чем на Урале и составляет 38 тыс. 034 рубля, но потребительская корзина обходится меньше - 14 тыс. 415 рублей 90 копеек, а в Свердловской области - 15 697 рублей.

Источник: Сибирский филиал Фонда развития гражданского общества

бедность доходы нищета регион
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От редакции

Хорошо жить в Новосибирской области?

Аноним, 25 ноября 2020 17:41
между тем: Шотландия первой в мире приняла закон о бесплатных средствах интимной гигиены для женщин.
Теперь местные власти должны будут обеспечить им бесплатный доступ к прокладкам и тампонам.
https://tjournal.ru/news/240484-shotlandiya-pervoy-v-mire-prinyala-zakon-o-besplatnyh-sredstvah-intimnoy-gigieny-dlya-zhenshchin
более наглядный пример про уровень жизни, чем какие то лукавые цифры ...

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