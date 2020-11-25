Получил от Елизаветы II титул барона Сибирского бизнесмен Евгений Лебедев

Вместе с отцом Лебедев-младший владеет компанией Lebedev Holdings Ltd. Он также является совладельцем ресторана японской кухни в Лондоне Sake no Hana и бутик-отеля Palazzo Terra Nova в Италии.

Вместе с отцом Лебедев-младший владеет компанией Lebedev Holdings Ltd. Он также является совладельцем ресторана японской кухни в Лондоне Sake no Hana и бутик-отеля Palazzo Terra Nova в Италии.

Британский бизнесмен российского происхождения Евгений Лебедев получил титул барона, сообщается на сайте официального издания британского правительства The London Gazette. Сам Лебедев еще в августе называл себя первым русским лордом и говорил, что очень гордится этим титулом.

В сообщении указывается, что титул барона был пожалован Лебедеву королевой Елизаветой II 19 ноября. Теперь его полное имя следует читать как барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации.

В июле этого года премьер-министр Британии Борис Джонсон представил Лебедева к пожизненному пэрству в Палате лордов. К присяге свежеиспеченный барон будет приведен в декабре.

Баронский титул Лебедева указан и на официальном сайте британского парламента. Там также подтверждается, что он является пожизненным пэром и членом Палаты лордов с 19 ноября 2020 года.

Контролируемое Лебедевым издание Independent пишет, что ему был пожалован титул за заслуги в медиа-индустрии и благотворительную работу.

Для того, чтобы зарегистрировать вторую часть титула, Геральдическая палата Британии должна была подать запрос российской стороне.

Сам Лебедев родом из Москвы, поэтому не совсем понятно, почему в титуле фигурирует Сибирь. Русская служба Би-би-си задала этот вопрос российскому посольству в Лондоне и ожидает ответа.

Дружба с премьером и скандальный список

40-летний Евгений Лебедев является старшим сыном предпринимателя Александра Лебедева, владельца британского онлайн-издания Independent и газеты Evening Standard.

В 1980-х годах Александр Лебедев служил в КГБ, а в 1990-е годы занялся бизнесом.

В 1987 году Александр Лебедев отправился на работу в Лондон и взял с собой семилетнего сына Евгения. С тех пор Лебедев-младший живет в британской столице, а в 2010 году он получил британское гражданство.

Вместе с отцом Лебедев-младший владеет компанией Lebedev Holdings Ltd. Он также является совладельцем ресторана японской кухни в Лондоне Sake no Hana и бутик-отеля Palazzo Terra Nova в Италии.

Лебедев также занимается благотворительными проектами: он основал Фонд Раисы Горбачевой, который собирает средства для помощи детям, больным раком.

Евгений Лебедев состоит в хороших отношениях с премьером Борисом Джонсоном: в СМИ неоднократно появлялись их совместные фотографии с праздничных мероприятий и вечеринок. В частности, Джонсон был на вечеринке, организованной Лебедевым вскоре после победы консерваторов на выборах.

31 июля Борис Джонсон представил список из 36 человек, которые получат пэрство. Кроме Лебедева, в списке числился и брат премьера Джо Джонсон, который в прошлом году покинул правительство, объяснив это решение несогласием с позицией своего брата в отношении к брекситу.

Экс-министр Осборн стал редактором лондонской газеты Лебедевых

Список вызвал бурную критику со стороны ряда политиков и журналистов. Например, депутат Палаты общин от Шотландской национальной партии Питер Уишарт обвинил премьера в “раздаче пожизненных местечек в неизбираемой Палате лордов своим дружкам”, а обозреватель Guardian Джон Грейс и вовсе назвал составленный Джонсоном перечень полным бесстыдством.

Сам Евгений Лебедев ответил на эту критику статьей для издания Daily Mail, в которой признался, что он чувствует огромную гордость за то, что стал первым русским пэром.

Он отвергал все обвинения СМИ в связях с Кремлем, утверждал, что никогда не давал денег консервативной партии и отмечал, что его собаку зовут Борис не в честь его друга Джонсона, а в честь первого президента России Бориса Ельцина.

“Все, кто думает, что я дружок Бориса или марионетка Путина, конечно же, не входят в число 28 миллионов читателей Independent в этой стране. Я очень серьезно отношусь к редакционной независимости и горжусь тем, что это одно из немногих изданий в Британии без какой-либо политической ангажированности”, - писал Лебедев.

Евгений Лебедев стал первым британским бароном с указанной в титуле принадлежностью к российской территории, однако до него уже были примеры, когда вторая часть титула пэра относилась не к Британии. При этом в большинстве таких случаев указанная земля все равно относилась к Британскому Содружеству наций или к бывшим британским колониям.

Впрочем, есть и другие примеры: в 1979 году титул баронессы получила Маргарет Сьюзан Райдер, которая во время Второй мировой войны участвовала в спецоперациях в Польше. За это она получила титул баронессы Варшавы в Польше и Кавендиша в графстве Саффолк.

Евгений Лебедев получил пожизненное пэрство. В этом нет ничего удивительного, потому что королева автоматически дает титул барона каждому человеку, представленному действующим премьер-министром. Как правило, пэрами можно стать в награду за заслуги перед страной, благотворительность, большой вклад в политическую и культурную жизнь, в общем – вариантов масса.

Это вовсе не означает, что число аристократов в Соединенном Королевстве растет в геометрической прогрессии. Пожизненный пэр не может передать титул детям, хотя, в качестве утешения, они могут прибавить к своему имени и фамилии слово "достопочтенный" (Honourable), хотя на их собственных отпрысков, внуков пэра, это уже не распространяется.

Территориальная десигнация, является частью титула пожизненного пэра, которая как бы ставит его, или ее, в конкретный географический контекст. Мест может быть несколько при условии, что одно из них должно в обязательном порядке быть в Соединенном Королевстве.

Например, бывший британский премьер-министр Маргарет Тэтчер носила титул: Баронесса Тэтчер, от Кестевена в графстве Линкольншир. То, что идет до запятой, является собственно титулом, то, что после – территориальной десигнацией.

Могут ли пожизненные пэры сами выбрать себе географию? Могут, но при условии, что место свободно и им не пользуются другие аристократы, свой титул наследующие.

Например, графство Кент имеет герцога, следовательно, барона Кентского быть уже не может. Точно так же, как и барона Кембриджского, поскольку в настоящий момент в Соединенном Королевстве уже есть герцог и герцогиня Кембриджские, так что место, как говорится, занято.

Впрочем, территориальная десигнация может использоваться для простого удобства на тот случай, если в стране неожиданно оказались два пэра с одной фамилией.

В таком случае один из них для собственного удобства привязывает себя к конкретному месту. При Дэвиде Кэмероне в палате лордов одновременно были два лорда Фельдмана.

Один из них – учился в Оксфорде в то же время, что и будущий премьер, другому же было уже хорошо за 80 (Бэзил Фельдман), и ни в какой теннис с Кэмероном он не играл. Второму барону Фельдману пришлось для удобства добавить территориальную десигнацию: лорд Фельдман, от Элстри.

Хотя говорят, что почта все равно ошибается и лорды-однофамильцы постоянно получают письма друг друга.

Источник: bbc.com