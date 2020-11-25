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Тушила спички о детей воспитатель в центре «Чеширский кот» в Новосибирске

17:00 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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Новосибирский центр творчества не имел лицензии.

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Детский центр в Новосибирске, где могли тушить спички о детей, работал без лицензии

Новосибирский центр творчества «Чеширский кот» не имел лицензии. Учреждению также предъявили нарушения в организации питания и кадровом обеспечении. Ранее воспитателя центра обвинили в тушении спичек о пятилетних детей.
Прокуратура и комиссия по делам несовершеннолетних проверили новосибирский частный центр творчества «Чеширский кот», сообщает пресс-служба минсоцразвития области.

«В ходе проверки выявлены нарушения в части создания благоприятных условия для пребывания и развития детей в центре, организации процесса питания, кадрового обеспечения деятельности частного учреждения, отсутствия лицензии на образовательную деятельность», — уточняется в сообщении.

Комиссия и ведомство продолжают проверку.

Источник: mtsr.nso.ru

детский центр спички
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