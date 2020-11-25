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Задержали "смотрящего" за городом криминального авторитета. На него пожаловались проститутки

17:15 25.11.2020 Фото: © Снимок с видео ГУ МВД России по Тюменской области
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Фигуранты требовали от граждан денежные средства за общее покровительство, они могут быть причастны к четырем фактам преступной деятельности.

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В Тюменской области по подозрению в разбое задержали участников криминальной группировки

Четырех участников криминальной группировки, руководителем которой, по предварительным данным, является криминальный авторитет, задержали в Тюменской области по подозрению в разбое и вымогательствах. При обыске найдено оружие, патроны и более миллиона рублей наличными, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тюменской области совместно с ГУУР МВД России и РУ ФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержаны четверо участников организованной группы: ранее неоднократно судимые 30-летний уроженец Оренбургской области и 48-летний житель Тюмени, 27-летний житель Ялуторовска. По предварительным данным, лидером группы являлся 62-летний местный житель, занимающий положение в криминальной иерархии", - говорится в сообщении. Их подозревают в разбоях и вымогательствах.

В пресс-службе добавили, что фигуранты требовали от граждан денежные средства за общее покровительство, они могут быть причастны к четырем фактам преступной деятельности. "Во время обысков в домах подозреваемых, а также в их автомобилях изъяты охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи, использовавшиеся для запугивания потерпевших. Также изъято большое количество патронов различного калибра, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и более миллиона рублей", - уточнили там.

В настоящее время всем предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Трое обвиняемых заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Следственной частью следственного управления УМВД России по Тюмени возбуждены уголовные дела по статье 162 ("Разбой") и по статье 163 ("Вымогательство") УК РФ.

арест задержали разбой
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От редакции

Как наказать?

Поросёнок Пётр, 25 ноября 2020 17:56
Ох, я уже думал бердский смотрящий на проститутках погорел

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