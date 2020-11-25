Льготы, жалобы и крайние сроки: как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2020 года

Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

В Госдуме рассказали о том, как изменится жизнь россиян в декабре

1 декабря

Граждан будут информировать о положенных льготах

Многие граждане не знают, на какие точно льготы они имеют право. Теперь они будут получать уведомления о том, какие им положены меры социальной поддержки.



«У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал «Госуслуги», по телефону», — отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Жалоба об отсутствии выплат медработникам

Если медработник не получил, получил несвоевременно или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, которая назначена с 1 ноября 2020 года новым постановлением Правительства, то он может подать жалобу в электронном виде на Госуслугах. По результатам рассмотрения жалобы будет проведена проверка.

3 декабря

Маркировка редких музыкальных инструментов для вывоза

Чтобы получить разрешение на временный вывоз музыкального инструмента, представляющего культурную ценность, или смычка, необходимо будет поставить на него уникальную метку, а также оформить паспорт на него, срок действия которого составляет 10 лет. Паспорт оформляется Минкультуры России.

Закон упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и защитит от нелегального вывоза культурных ценностей.

29 декабря



Станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов - чтобы, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.Также закрепляется возможность:удаленного свидетельствования верности перевода документа на другой язык;передачи электронных документов физлицам и юрлицам;принятия в депозит безналичных денежных средств;выдачи выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.«Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме», — сказал Председатель ГД Вячеслав Володин.В случае любых сомнений нотариус сможет идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы.«Закон о цифровом нотариате станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики», — сказал Председатель ГД.

Контроль за оборотом этилового спирта

Вступает в силу закон, направленный на пресечение незаконных поставок этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.

В этих целях закрепляются требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта.

31 декабря

Электронная трудовая книжка

Истекает срок подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.

Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Источник: Пресс-служба Государственной Думы