Встал перед автобусом №1 и не давал ему проехать обезумевший "безмасочник" в Бердске. Смотрите видео скандала

М4жчина отказался надевать маску

Вопиющий случай произошел сегодня, 25 ноября, в Бердске. Водитель автобуса №1 потребовал пассажира надеть маску. Пассажир вел себя крайне эксцентрично, отстаивал свои права. "Безмасочник" даже препятствовал движению автобуса, взяв в руки камеру и, встав на проезжую часть.

Как оказалось, сталкиваются с подобными ситуациями водители автобусов ежедневно. Раз в день такое случается.

Директор бердского ПАТП Елена Бороздина прокомментировала инцидент «Курьер. Среда. Бердск».

- Человек без маски пытался спровоцировать ситуацию таким образом, что вне соблюдения графиков затяжки по времени виноват именно водитель, так как он незаконно требует надеть маску. Хотя маску пассажиру предоставили, он просто не захотел ее надевать. До полиции невозможно было дозвониться. До 112 дозвониться тоже проблематично. В итоге данный пассажир покинул салон. Встал перед автобусом на проезжую часть и пытался снимать его на видеокамеру. Как только он удалился, водитель продолжил движение. После инцидента, отказывающийся надевать маску человек, звонил на рабочий телефон мне и сообщил, что будет обращаться в прокуратуру. Его право,- рассказала Елена Викторовна.

Во время выходок неугомонного "борца" за справедливость пассажиры сидели и терпеливо ждали. Никто не двинулся с места, хотя многие опаздывали на работу. Одной женщине необходимо было срочно попасть в поликлинику.

- Это в первую очередь проявление неуважения к пассажирам, которые являются добросовестными и по большому счету ни в чем не виноватыми. Это не наша прихоть. Необходимо уважать друг друга. В стране, да и во всем мире ситуация тяжелая. Ответственность должны нести все,- резюмировала начальник бердского ПАТП Елена Бороздина.

Напомним, что вызывающий случай произошел и 9 ноября, на остановке «Торговый центр» в Бердске. Водитель автобуса №4 потребовал пассажира надеть маску, а тот в ответ избил водителя, брызнул перцовым баллончиком ему в лицо. Минтранс обязал водителей маршруток и автобусов высаживать лиц, находящихся в общественном транспорте без маски. За несоблюдение требования юридическое лицо ждет штраф до 100 тыс. рублей.