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Отправили в психушку «изгонявшую демонов» из сына хоккейной клюшкой мать

17:30 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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Сам 12-летний пострадавший мальчик рассказал, что мать неоднократно устраивала сеансы «экзорцизма», поскольку полагала, что в сына вселились демоны.

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«Изгонявшую демонов» из сына нижегородку отправили на принудительное лечение

В Нижнем Новгороде отправили на принудительное лечение женщину, которая избивала сына клюшкой, чтобы «изгнать демонов». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По информации следствия, 29-летняя женщина на систематической основе связывала своего 12-летнего сына и била его, в том числе хоккейной клюшкой. Также она делала ребенку инъекции неизвестного препарата. 25 июля 2019 года она вновь связала сына и несколько раз ударила клюшкой, после чего сделала ему укол.

29 июля женщину задержали. Свои действия по отношению к сыну она объяснила необходимостью изгнания из него «демонов». В отношении нее было возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Саму женщину отправили в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у женщины признаки психического расстройства. Как пояснили в СУ СК, этот диагноз «лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Этой связи ей назначили принудительное лечение в стационарных условиях.

В ведомстве добавили, что в ходе предварительного расследования у женщины изъяли двоих детей: мальчика отправили в детский дом, а девочку, которой на момент задержания матери был один месяц, забрала на воспитание родственница.

Сам 12-летний пострадавший мальчик рассказал, что мать неоднократно устраивала сеансы «экзорцизма», поскольку полагала, что в сына вселились демоны. Она считала, что у сына изменилось телосложение и цвет глаз. Сама женщина проживала в закрытом городе Сарове, откуда приехала в Нижний Новгород. Полиция начала ее искать после того, как избитого ребенка нашли в гостинице. Женщина сняла номер для очередного «сеанса изгнания демонов».

демон изгнание
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