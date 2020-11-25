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Два самолета Ил-76 с военными медиками вылетели в Нагорный Карабах

16:31 25.11.2020 Фото: © Минобороны России
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Отмечается, что в состав отряда входят врачи и медперсонал, которые будут постоянно готовы оказать медицинскую помощь.

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Российские военные медики вылетели в Карабах

Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению, сообщили в Минобороны России.
"Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента РФ и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав отряда входят врачи и медперсонал, которые будут постоянно готовы оказать медицинскую помощь. Отмечается, что переброска подразделений медотряда осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.

"Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый", - добавляется в сообщении.
Всего в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военных медика, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн необходимых материалов.

военный конфликт Нагорный Карабах
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