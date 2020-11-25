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"Помочился на сына одноклассник в школьном туалете": Прокуратура занялась инцидентом с оскорблением школьника учительницей

18:00 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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По имеющимся сведениям права 8-летнего учащегося информационно-экономического лицея были грубо нарушены.

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Прокуратура организовала проверку в связи с размещенными в СМИ сведениями о нарушении прав ребенка в лицее

Прокуратура проверит сведения, размещенные в СМИ, о нарушении прав ребенка одной из жительниц Новосибирска.

По имеющимся сведениям права 8-летнего учащегося информационно-экономического лицея были грубо нарушены, в т.ч. ему нанесены телесные повреждения. Мама ребенка через СМИ и социальные сети обратилась с просьбой провести проверку и принять меры реагирования.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, защите прав ребенка, даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений, в том числе образовательного учреждения.

Ранее Курьер.Среда.Бердск сообщал: Помочился на сына одноклассник в школьном туалете, рассказала на видео мама в Новосибирске. Учитель заставила сидеть на уроках мокрым

Источник: Прокуратура Новосибирской области

лицей телесные повреждения
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От редакции

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Аноним, 25 ноября 2020 18:26
НВР:
Какие учителя ,какая дирекция ?
Аноним, 25 ноября 2020 18:31
Такую училку судить надо ,но сначала выгнать к чертовой матери !

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