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Погибла в страшном пожаре женщина-инвалид под Новосибирском. Следком начал проверку

18:11 25.11.2020 Фото: pixabay.com
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При пожаре были травмированы внучка погибшей, 1990 г.р., а также правнуки 2010, 2014 и 2020 г.р., которые были доставлены в медицинское учреждение.

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В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в результате пожара

25 ноября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в квартире дома, расположенного по улице Ленина в городе Барабинск Новосибирской области, пожарными было обнаружено тело хозяйки квартиры, женщины-инвалида, 1949 г.р., которая самостоятельно передвигаться не могла. При пожаре были травмированы внучка погибшей, 1990 г.р., а также правнуки 2010, 2014 и 2020 г.р., которые были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту Барабинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проведен осмотр места происшествия. Предварительная причина смерти, потерпевшей – отравление угарным газом. Однако, точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы. С учетом характера и степени термических повреждений наиболее вероятной причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электропроводки на веранде квартиры.

В настоящий момент состояние детей стабильное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проведение доследственной проверки продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник: nsk.sledcom.ru

насмерть огонь пожар
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