День Экадаши 25 ноября 2020 года: Вайшнавский календарь экадаши 2020 для Новосибирска

Важно, чтобы практика полезного голодания в дни из календаря экадаши не переросла в периодические акты самоистязания. Некоторые люди сразу легко переносят голодание, именно для них рекомендовано полное воздержание от пищи.

Ведический календарь составлен для того, чтобы проинформировать Вас о наиболее важных праздниках, таких как дни явления и ухода воплощений Бога и святых людей

Экадаши 25 ноября 2020

Слава Уттхана экадаши описана в «Сканда Пуране» в беседе Господа Брахмы и Нарады Муни.

Однажды Господь Брахма сказал Нараде Муни: «О, лучший из мудрецов! Пожалуйста, услышь от меня о славе Уттхана экадаши, который разрушает следствия всех греховных поступков, увеличивает благочестие и награждает освобождением. О, лучший из браминов! Верховное положение Ганги оставалось низменным до тех пор, пока в этом мире не проявился Уттхана экадаши, который выпадает на период растущей луны в месяце октябре/ноябре и сжигает все грехи дотла. Влияние благочестия океанов и озёр было несравненным до тех пор, пока не проявился Уттхана (Харибодхини) экадаши. Результат, достижимый благодаря совершению тысячи жертвоприношений коня и сотни жертвоприношений Раджасуйя, может быть легко достижим благодаря соблюдению этого экадаши».

Услышав эти слова Господа Брахмы, Нарада Муни сказал: «О, дорогой отец! Пожалуйста, расскажи мне, какую заслугу можно обрести, если есть один раз в день, только ужинать вечером и полностью поститься?»

Господь Брахма отвечал: «Если человек ест один раз в день, тогда разрушаются следствия греховных поступков одной жизни. Если он только ужинает, тогда разрушаются следствия греховных поступков двух жизней, а если он постится полностью, тогда разрушаются следствия греховных поступков семи жизней. О, дорогой сын! Этот Уттхана экадаши награждает всем, что незримо, не является объектом стремления и редко встречается в трёх мирах. Этот экадаши сжигает дотла грехи, размерами своими подобные горе Мандара. О, лев среди мудрецов; если человек обретает какую-либо заслугу в этот день экадаши, тогда он получает результаты, равные горе Сумеру. В телах людей, которые не молятся Господу, которые не следуют своим обетам, которые лишены веры в Бога, которые поносят Веды, которые хулят священные писания, которые наслаждаются чужими женами и лишены разума, не могут пребывать религиозные принципы.

Человек не должен грешить; напротив, он должен совершать благочестивую деятельность. Если человек склонен к благочестивой деятельности, тогда его религиозные принципы не разрушаются. Если человек с решимостью следует обету Уттхана экадаши, то разрушаются следствия его грехов, совершённых в течение ста жизней. Если человек бодрствует в ночь Уттхана экадаши, тогда его предки, родственники в текущей жизни и потомки в будущем – все возвращаются в обитель Вишну.

О, Нарада! Человек, не соблюдающий обет экадаши в месяц Картик, и не поклоняющийся Господу Вишну, лишается всего накопленного им благочестия. О, лучший из браминов! Потому непременно следует молиться Господу Вишну в месяц Картик. Если в месяце Картик человек питается тем, что готовит для себя сам, он получает результаты соблюдения Чандраяна враты. Если в месяц Картик человек слушает повествования о Господе Вишну и прославляет Его, то он получает результаты, достижимые благодаря раздаче ста коров.

Регулярно изучая писания, человек получает результаты совершения тысячи жертвоприношений. Человек, который слушает о Господе, а затем даёт оратору дакшину – согласно своим возможностям – отправляется в вечную обитель Господа».

Нарада Муни сказал: «О, Господь! Милостиво расскажи мне о процедуре соблюдения экадаши».

Великий отец Брахма отвечал: «О, лучший из дваждырождённых! Следует проснуться рано утром, в период Брахма Мухурты и, омыв рот и совершив полное омовение, нужно поклоняться Господу Кешаве. Затем следует дать обет, повторяя такую мантру: «Я буду поститься в день экадаши и есть лишь в день Двадаши. О, Пундарикакша! О, Ачьюта! Я вручаю себя тебе! Пожалуйста, защити меня». Следует радостно и с преданностью соблюдать обет экадаши, а в течение ночи следует бодрствовать рядом с божеством Господа Вишну. Бодрствуя всю ночь, человек должен слушать о трансцендентных качествах Господа. Любой благочестивый человек, который следует этим наставлениям, достигает высшей цели. В день экадаши следует воздерживаться от любых проявлений жадности».

Господь Брахма продолжил: «Если человек поклоняется Господу Джанардане, поднося ему цветы Кадамба, то он не отправляется в обитель Ямараджа. Если человек поклоняется Господу Гарудадвадже или Господу Вишну, в месяц Картика поднося им цветы розы, то он непременно обретёт освобождение. Если человек поклоняется Господу, поднося ему цветы Бакула и Ашока, то он избавляется от скорби на период, столь же долгий, как период пребывания в небе солнца и луны. Если человек поклоняется Господу, поднося листья сами, то он избегает наказания Ямараджы. Если человек поклоняется Господу Вишну, контролирующему полубогов, поднося ему листья Чампака в период дождей, то ему не приходится вновь рождаться в материальном мире. Если человек предлагает Господу Вишну жёлтые цветы кетаки, то все следствия его греховных поступков, накопленные в течение миллионов жизней, разрушаются. Если человек предлагает Господу Джаганнатху сто красных благоуханных цветков лотоса, то он возвращается в обитель Господа, известную как Шветадвипа.

О лучший из браминов! Следует бодрствовать в ночь экадаши. В день двадаши необходимо поклоняться Господу Вишну и завершить соблюдение обета, накормив браминов. Если человек, насколько позволяют его возможности, поклоняется духовному учителю и раздаёт дары, то он удовлетворяет Верховного Господа».

Как соблюдать экадаши?

Пост – это не просто отказ от пищи. Это время заглянуть вглубь себя и вспомнить об отношениях с Божественной природой внутри нас. Важно, чтобы практика полезного голодания в дни из календаря экадаши не переросла в периодические акты самоистязания. Некоторые люди сразу легко переносят голодание, именно для них рекомендовано полное воздержание от пищи. Кто-то не может сразу сделать такой рывок, им рекомендовано постепенное снижение количества еды, воздержание от зернобобовых. Это как в спорте - не пытайтесь штурмовать чужие высоты, соревнуйтесь с собой. Сделайте сегодня чуть-чуть больше, чем Вы смогли сделать вчера.

Смысл голодания в экадаши - вспомнить о Боге и быть благодарным Ему. По возможности посвятите дни календаря экадаши духовным практикам, молитвам, духовным книгам или лекциям. И помните, что Вы - душа, частичка Любящего Бога, обладающая прекрасным материальным инструментом для реализации Его замыслов, - телом.



Почему даты экадаши отличаются на разных сайтах?

Расчёты дат и времени выхода из поста на этом сайте соответствуют правилам и нормам, принятым в ИСККОН, однако, это не значит, что они являются истиной в последней инстанции. Все люди очень индивидуальны, наверняка Вы самостоятельно сможете принять для себя решение как действовать наилучшим образом. Даже Кришна, стоящий рядом с Арджуной, говорит в «Бхагавад-гите», чтобы тот обдумал Его рекомендации и поступал согласно собственному пониманию, объясняя, что приказом являются только указания Господа изнутри.

В каких же случаях соблюдение поста экадаши согласно методике ИСККОН переносится на следующий день (двадаши)? Итак, экадаши соблюдают в соответствии с солнечными сутками, на которые выпадают определённые лунные сутки. Лунные сутки на всей нашей планете начинаются одновременно (так как угловое расстояние между луной и солнцем считается относительно всей земли), но по солнечному календарю — не обязательно везде в один и тот же день. Солнечные сутки определяются движением солнца, они протекают от рассвета одного дня до рассвета следующего дня. Но так как лунные сутки с солнечными чаще всего не совпадают и для разных регионов начинаются в разное время, то существует правило сопоставления этих суток. Лунные сутки, которые идут в момент восхода солнца, дают название данным солнечным суткам. Например, если сегодня в момент восхода солнца уже идёт 11 или 26 лунный день (экадаши), то эти солнечные сутки (от рассвета до рассвета) называются экадаши, даже если после восхода солнца этот 11 или 26 лунный день будет длиться всего лишь несколько минут. Но если определённые лунные сутки начались уже после восхода солнца, то соблюдение обетов переносится на следующий день.

Для соблюдения обетов экадаши считается благоприятным тот 11 или 26 лунный день, который начался до брахма-мухурты (арунодая), то есть минимум за 96 минут до восхода солнца. Если же 11 или 26 лунный день начинается во время брахма-мухурты или уже после восхода солнца, то пост рекомендуется соблюдать не в этот день, а на следующий, уже в двадаши (12 или 27 лунный день).

Существует ещё несколько причин, которые встречаются реже, и по которым пост переносится на двадаши, в этом случае такой 12 или 27 лунный день называется махадвадаши. Эти причины связаны с временем восхода солнца и луны, с особенными днями новолуния и полнолуния, и с нахождением луны в определённых созвездиях лунного зодиака. Всего таких вариантов махадвадаши восемь. В разных традициях эти дни иногда не совпадают, кто-то соблюдает пост именно в 11 или 26 лунные дни, не зависимо от того, перекрывает ли экадаши восход солнца в данном регионе или нет, и независимо от других астрологических причин.

Итак, напомним, что не существует единого правильного рецепта для всех. Решение когда и в какой мере соблюдать экадаши (или не соблюдать) каждый человек принимает для себя сам.

25.11.2020

Среда Шуддха Экадаши

Пост на Уттхана Экадаши

День ухода Гауры Кишоры Даса Бабаджи:

(Пост до полудня)

Бхишма Панчака: Солнце: Луна: восход: 09:20 восход: 15:57 заход: 17:11 заход: 03:07 Арунодая: 07:11 26.11.2020

Четверг Прервать пост с 09:21 до 11:57 Солнце: Луна: восход: 09:21 восход: 16:08 заход: 17:10 заход: 04:17 Арунодая: 07:12 29.11.2020

Воскресенье День ухода Бхугарбхи Госвами:

День ухода Кашишвары Пандита Солнце: Луна: восход: 09:26 восход: 16:48 заход: 17:07 заход: 07:52 Арунодая: 07:16 30.11.2020

Понедельник Шри Кришна Расаятр

Туласи Шалаграма Виваха

День явления Нимбарки Ачарьи

Последний день Чатурмасьи Солнце: Луна: восход: 09:28 восход: 17:10 заход: 17:06 заход: 09:05 Арунодая: 07:17 Кешава Маса 1.12.2020

Вторник Начало Катьяяни Враты Солнце: Луна: восход: 09:30 восход: 17:38 заход: 17:05 заход: 10:17 Арунодая: 07:18 11.12.2020

Пятница Трисприша Махадвадаши

Пост на Утпанна Экадаши

День ухода Нарахари Саракары Тхакура Солнце: Луна: восход: 09:43 восход: 04:34 заход: 17:00 заход: 15:24 Арунодая: 07:30 12.12.2020

Суббота Прервать пост с 09:44 до 12:10



День ухода Шаранги Тхакура Солнце: Луна: восход: 09:44 восход: 06:05 заход: 17:00 заход: 15:42 Арунодая: 07:31 20.12.2020

Воскресенье Одана Шашти Солнце: Луна: восход: 09:51 восход: 13:40 заход: 17:01 заход: 23:37 Арунодая: 07:36 25.12.2020

Пятница День явления Бхагавад-гиты Солнце: Луна: восход: 09:53 восход: 14:39 заход: 17:04 заход: 04:25 Арунодая: 07:39 26.12.2020

Суббота Пакша-вардхини Махадвадаши

Солнце: Луна: восход: 09:53 восход: 14:54 заход: 17:05 заход: 05:37 Арунодая: 07:39 27.12.2020

Воскресенье Прервать пост с 09:54 до 12:18 Солнце: Луна: восход: 09:54 восход: 15:13 заход: 17:06 заход: 06:50 Арунодая: 07:39 30.12.2020

Среда Окончание Катьяяни Враты Солнце: Луна: восход: 09:54 восход: 17:02 заход: 17:09 заход: 10:14 Арунодая: 07:39

Источник: harekrishnazp