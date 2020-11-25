Сколько зарабатывают в среднем бюджетники Бердска, стало известно

Зарплаты у федеральных служащих гораздо выше, чем у муниципалов. По-прежнему самые низкие заработные платы в дошкольном образовании.

Больше всех из бюджетников зарплаты у медиков

О заработной плате работников бюджетных учреждений Новосибирской области 25 ноября "Курьер. Среда. Бердск" сообщил Новосибиркстат.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в среднем за 9 месяцев 2020 года сложилась в размере 40062 рублей. Это на 8,5% выше, чем за соответствующий период прошлого года, и на 1% выше среднеобластного уровня.

Наиболее высокая заработная плата в бюджетных учреждениях с федеральной формой собственности (49 542 рубля), низкая – в муниципальных учреждениях (31 017 рублей). В региональных 43 506).

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в здравоохранении (44905 рублей) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (39792 рубля). Самый низкий уровень заработной платы сложился в дошкольном образовании (26529 рублей).

Справочно: сведения приведены по совокупности государственных и муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений и учреждений академии наук (а так же их филиалов и обособленных структурных подразделений), финансируемых преимущественно из бюджета соответствующего уровня.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал, что Бердск по уровню средних зарплат занимает 4-е место в регионе, уступая наукограду Кольцово, Оби и Новосибирскому району.