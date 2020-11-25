Ипотека вАльфа Банке в режиме онлайн

Покупка новой квартиры – это большой шаг в жизни каждого человека. Для кого-то это новый этап жизненного пути, а кто-то уже не в первый раз готов приобрести новенькую квартиру. В любом из этих случаев зачастую необходима помощь. А где найти эту помощь, если сейчас огромное количество банков предлагают разные кредиты под разные проценты и во всем этом многообразии достаточно сложно разобраться. Именно поэтому существует лучшее предложение, которое привлекает не только выгодными условиями, но и общим уровнем удобства – ипотека вАльфа Банк https://ipoteka-v-alfabank.ru/.

Альфа Банк предлагает своим клиентам несколько вариантов кредитов на ипотеку. Условия всегда можно уточнить на официальном сайте, но стоит отметить то, что кредит вы легко и просто можете получить в режиме онлайн, сэкономив ваше личное время. Онлайн заявка позволит быстро и удобно оформить кредит без личного присутствия, вы можете забыть о больших очередях, душных помещениях банка и прочих неудобствах. В данное время Банк предоставляет четыре программы по ипотеке, которые предполагают приобретение дома (квартиры), постройку собственного жилья, рефинансирование имеющегося займа по ипотеке, предоставление кредита под залог квартиры или дома. Важно обратить внимание на основные условия для получения кредита:

Подача документов посредством сети интернет - онлайн;

Рассмотрение обращения по займу в течение не более 3 дней;

Получение кредита на срок от 3 до 30 лет;

Требуется внесение первоначального взноса. Для уже построенного жилья от 15%, а для жилья, находящегося в процессе строительства, не менее 10%. Возможно внесение средств из материнского капитала. Однако при этом собственные средства должны составлять 5% от стоимости предполагаемого жилого объекта.

Возможно получение займа от 0,6 до 50 миллионов рублей;

Ставка по кредиту будет различаться в зависимости от того, на каком этапе оно находится. Построенное жильё - 9,19% и выше. Объект, находящийся в процессе строительства - 8,19% и выше.

Приобретаемый объект должен быть застрахован.

Больше полезной и интересной информации доступно вам на официальном сайте. Вы легко можете познакомиться с основными критериями к заемщику, базовыми ставками по кредиту, основными требованиями к объекту, информацию обо всех необходимых документах и многое другое. Каждый пункт подробнейшим образом расписан для вас понятным и доступным языком. Заявка заполняется быстро и прямо из вашего дома, а для оформления кредита не понадобится огромного количества бумаг и документов. В том случае, если информации на сайте недостаточно и у вас существуют какие-либо волнующие вас вопросы, то вы всегда можете обратиться за ответами к специализированному сотруднику из службы технической поддержки, основная задача которого рассказать и показать вам всю необходимую информацию, сориентировать вас по основным ставкам, условиям и критериям, а главное, помочь вам быстро подать заявку на необходимый кредит в режиме онлайн, чтобы вы могли сэкономить большое количество вашего личного времени.