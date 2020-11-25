Свойства гранита

Большинство людей знают, что гранит - самый популярный выбор для кухонных столешниц, столешниц для умывальников и каменных полов. Большинство людей не знают, почему гранит так популярен для ремонта кухни и ванной комнаты? Узнайтебольшепотемездесь: kamen-import.ru.

Возможно, это потому, что гранит бывает самых разных цветов с вариациями прожилок и консистенции? Это огромное преимущество для выбора гранита, но что делает его отличным выбором для кухонных столешниц (а также для ванных комнат, прачечных и даже полов), так это то, что гранит является самым прочным камнем в мире! Гранит огнестойкий, устойчивый к царапинам / истиранию и даже водостойкий после нанесения герметика.

Однако в прошлом о значениях прочности гранита было мало что известно. Сегодня ученые протестировали и задокументировали весь спектр гранита и все его возможности. Ниже приведен диапазон значений свойств для гранита. Эти значения определяют его силу, которая измеряет его способность противостоять стрессам.