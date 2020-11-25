Как выбрать для себя максимально качественный подоконник и почему он имеет большое значение в дизайне интерьера?

На сегодняшний день каждый человек смотрит на дизайн при обустройстве помещения. Сделать его максимально качественным – вот чего хотят добиться буквально все. Так, выбирая подоконник стоит обратить внимание на специализированный сайт: http://danke-spb.ru/, где представлен настолько огромнейший спектр вариантов, что действительно могут разбегаться глаза. При этом нельзя забывать, что помимо выбора стоит ориентироваться и на финансовые возможности. Выбирать подоконник необходимо из максимально качественных материалов, ведь по сути сейчас они используются для того, чтобы на них сидели, лежали, читали книгу, отдыхали, работали за компом и так далее.
На какие конкретно особенности стоит обратить внимание при выборе стильного подоконника для своего интерьера?
Среди основных разновидностей на которые и правда стоит обратить внимание и от которых стоит отталкиваться, важно отметить такие:
- Премиум. Эта серия относится к эксклюзивным вариантам. Ее часто делают с глянцевым или сатиновым, но в то же время ламинированным покрытием. Что же касается акрилового покрытия, то если в подоконник добавляются базальтовые породы, полиакрилатный лак, смолы и защиты, то на такой тоже стоит обратить внимание. Обычно сроки эксплуатации подобного изделия действительно впечатляют длительным периодом. Иногда даже добавляют мраморную крошку, минералы и так далее.
- Стандарт. Подоконники относятся к среднему классу. Подобные варианты больше походят на ламинатные поверхности. Правда, эксплуатационные сроки и правда длительные – не менее 10 лет, что уже не может не порадовать каждого покупателя. Обычно, при изготовлении используют ПВХ и кальцид, а также другие подоконные материалы – доску с добавлением еще защитных слоев.
- Комфорт. Подобные подоконники относятся к бюджетным подвидам. Их делают из ПВХ доски, но при этом защищают исключительно обычной пленкой, которая защищает от царапин и так далее. Что касается сроков эксплуатации, то они составляют 30 лет, но как показывает практика ломаются намного быстрее и требуют замены уже до 10 лет активного использования.